AMG veut avoir son SUV 100% électrique

Les SUV sportifs 100% électriques sont encore peu nombreux, mais ils existent déjà, à l'image des Lotus Eletre, Maserati Grecale Folgore ou Porsche Macan. Même s'il est hybride rechargeable, on peut également citer le BMW XM conçu par le département Motorsport comme un modèle exclusif à part entière.

Si on en croit nos confrères d'Autocar, il semblerait bien que AMG réfléchisse aussi à se lancer dans la bataille avec un SUV électrique prenant pour base la plateforme "AMG EA" qui servira auparavant à la remplaçante de l'AMG GT 4 coupé.

Prévu pour 2026, ce nouveau modèle, qui devrait être décliné dans plusieurs versions, développera au minimum 480 ch et 590 Nm, mais cette plateforme pourra sans surprise accepter plusieurs moteurs dont la puissance totale pourrait avoisiner voir dépasser les 1 000 ch. L'autre point-clé de la conception porte sur l'utilisation d'une architecture 800 Volts permettant des recharges très rapides, à l'image des modèles électriques de chez Porsche. Il devrait recevoir une technologie de batteries spécifique et différente de celles utilisées habituellement chez Mercedes.

Même si beaucoup de choses sont encore secrètes, les mensurations de ce SUV devraient être généreuses puisqu'elles devraient être proches de celles du Vision AMG Concept, dévoilé en 2022 à savoir une longueur de 5,10 m et un empattement supérieur à 3 m.

Beaucoup de choses à peaufiner encore

Vous l'avez compris, il reste beaucoup de travail aux ingénieurs de chez AMG. On est très loin du début de carrière, car la période est peu porteuse (difficultés traversées actuellement par les constructeurs allemandes et développement moins rapide que prévu de l'électrique) et ce contexte pourrait mettre à mal l'existence de ce modèle.