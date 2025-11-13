Mercedes fait des blagues en montrant son nouveau GLB électrique

La gamme de véhicules compacts de Mercedes va beaucoup évoluer dans les années à venir. Le constructeur à l’étoile vient de remplacer la berline CLA (et sa variante Shooting Brake) et prolongera finalement la durée de vie de la Classe A. Les GLA et GLB, eux, doivent passer à de toutes nouvelles générations qui reposeront sur la même plateforme technique que celle de la dernière CLA. Ils existeront à la fois avec des motorisations 100 % électriques et des variantes thermiques.

Le modèle que vous pouvez observer dans les images accompagnant cet article est le futur Glb de seconde génération, qui commence son effeuillage officiel. Il se fait très taquin en portant une épaisse couche de neige dans les clichés extérieurs mais dévoile au moins son habitacle et sa planche de bord.

Trois gros écrans avec des démarcations

Cette planche de bord semble identique à celle de la récente CLA, avec ses trois gros écrans (10,25 pouces pour le combiné d’instrumentation et 14 pouces pour les deux autres), dont la démarcation est plus grossière que sur le mobilier du nouveau GLC à la technologie plus haut de gamme. Notez l’habillage lumineux qui peut aller assez loin dans ces clichés officiels.

Comme le GLB actuel, ce nouveau GLB offrira bien sept places avec une troisième rangée de siège derrière la banquette. Ici, Mercedes nous montre un exemplaire dont la sellerie est joliment tapissée de cuir beige.

Électrique et thermique

Mercedes ne communique pas d’informations techniques au sujet de ce nouveau GLB de seconde génération, mais il embarquera très probablement les mêmes motorisations que la CLA. Il aura donc droit à des batteries d’une capacité de 85 kWh permettant d’atteindre une autonomie maximale généreuse, avec aussi une capacité de charge rapide intéressante grâce à un circuit 800 volts.

Les variantes thermiques, elles, utiliseront un moteur turbo essence de 1,5 litre en entrée de gamme et un 2,0 litres d’origine Geely avec largement plus de 200 chevaux sous le capot. Reste à savoir si elles seront bien commercialisées chez nous sachant qu’elles risquent de souffrir du malus écologique français. Rendez-vous d’ici quelques jours pour découvrir en intégralité ce nouveau GLB mais aussi le GLA de seconde génération.