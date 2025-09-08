Si la Mercedes-AMG XX tient ses promesses électriques, ça va faire mal - En direct du salon de Munich 2025

Une berline électrique capable de développer jusqu’à 1 360 chevaux en pic, mais aussi de récupérer 400 kilomètres d’autonomie en 5 minutes seulement. Voilà les promesses inscrites sur la fiche technique de la Mercedes-AMG GT XX, ce prototype dévoilé l’été dernier qui trône fièrement sur le stand du constructeur à l’étoile au salon de Munich 2025.

Mercedes-amg a d’ailleurs poussé l’expérimentation jusqu’à réaliser un record de distance pour les voitures électriques sur une durée de 24 heures et même un inédit record de distance sur une semaine complète de roulage, avec plus de 40 000 kilomètres atteints en 7 jours et 13 heures.

Le modèle de série ne devrait pas lui ressembler totalement

De ce que nous avons pu voir en Allemagne cet été en observant un prototype de développement de la future version de série de cette AMG GT électrique, sa version définitive différera de ce concept-car sur le plan esthétique (notamment sur la partie arrière et les optiques avant). Il faut bien avouer que le concept-car GT XX va vraiment très (trop ?) loin en termes de design, y compris à l’intérieur. Des hauts responsables de Mercedes-AMG nous ont d’ailleurs confirmé que l’habitacle de la version de série sera moins radical.

L’instant Caradisiac : on préfère quand c’est sale

L’exemplaire d’AMG GT XX exposé dans l’enceinte du salon de Munich est un show-car parfaitement propre. Celui disposé dans l’espace en ville du constructeur allemand, en revanche, est le prototype ayant parcouru 40 000 kilomètres en 7 jours. Il est resté dans son jus avec tous les insectes écrasés sur le bouclier avant et son pare-brise maculé de crasse. Et nous, on adore ça de voir de telles voitures utilisées au maximum !