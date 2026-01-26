Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes-amg Sl 5

La marque allemande poursuit sa politique de restylage des modèles thermiques et la Mercedes-AMG SL adopte elle aussi des feux de jour « étoilés ».

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

0  

SCOOP – Les moteurs thermiques ont encore de beaux jours devant eux chez Mercedes. Et le bloc V8 qui équipe la Mercedes-AMG SL va encore rugir sous le capot de cette auto lorsque celle-ci sera restylée. Un lifting qui se précise pour cet élégant roadster, surpris par nos chasseurs de scoop, lors de ses essais routiers en Suède.

La marque allemande poursuit sa politique de restylage des modèles thermiques et la Mercedes-AMG SL adopte elle aussi des feux de jour « étoilés ».

Les journées sont courtes en ce moment du côté de la Laponie suédoise. Il y a un peu moins de cinq heures entre le lever et le coucher du soleil. Cela n’empêche pas pour autant les constructeurs automobiles de poursuivre leurs essais de nouveaux modèles pour tester leur comportement par grand froid, un bon moyen aussi pour nos chasseurs de scoop de surprendre les prototypes.

C’est le cas de la Mercedes-amg SL dont le prototype de la version restylée parcourt en ce moment les solitudes glacées du cercle polaire. Une auto qui arbore une face avant bien camouflée, mais laisse toutefois entrevoir son nouveau regard et tout particulièrement les grandes étoiles lumineuses qui servent aux feux de jour.

Comme toutes les nouvelles Mercedes, nouvelle génération ou restylage, la Mercedes-AMG SL s’équipe de feux de jour en forme d’étoile. Celles qui équipent cette auto sont plutôt imposantes. En plus de ces nouveaux feux de jour, le cabriolet verra sa calandre et son bouclier modifié lors de ce restylage qui devrait être présenté en 2027.
Comme toutes les nouvelles Mercedes, nouvelle génération ou restylage, la Mercedes-AMG SL s’équipe de feux de jour en forme d’étoile. Celles qui équipent cette auto sont plutôt imposantes. En plus de ces nouveaux feux de jour, le cabriolet verra sa calandre et son bouclier modifié lors de ce restylage qui devrait être présenté en 2027.

La piste aux étoiles

Pour tous ses nouveaux modèles, que ceux-ci soient de nouvelles générations ou de simples modèles restylés, Mercedes va greffer dans leurs optiques, des feux de jour en forme d’étoile. C’est la Mercedes CLA qui a initié cette nouvelle mode, la Mercedes CLA Shooting Brake a suivi, puis les SUV GLB et GLC électrique ont expérimenté à leur compte ce nouveau regard étoilé. On sait déjà que les prochains restylages des Mercedes Classe C, CLE, GLC (thermique), GLE et GLS adopteront ce nouveau regard, même s’il existe quelques variantes. Ainsi dans chacun des projecteurs des Classe C, CLE et GLC (thermique) il n’y aura qu’une seule étoile, tandis que le GLE et GLS pourraient être équipés de plusieurs étoiles dans chacun de leurs projecteurs.

Surpris sur les routes enneigées de la Suède, le beau cabriolet à capote souple, Mercedes-AMG SL semble se jouer de la température hivernale et des conditions piégeuses du réseau routier. Il est vrai que les versions de ce modèle équipées d’un V8 disposent toutes d’une transmission intégrale. Sur ce prototype, on voit que le bas de bouclier provient de la version Maybach équipée elle aussi d’un bloc V8 et de sorties d’échappement spécifiques.
Surpris sur les routes enneigées de la Suède, le beau cabriolet à capote souple, Mercedes-AMG SL semble se jouer de la température hivernale et des conditions piégeuses du réseau routier. Il est vrai que les versions de ce modèle équipées d’un V8 disposent toutes d’une transmission intégrale. Sur ce prototype, on voit que le bas de bouclier provient de la version Maybach équipée elle aussi d’un bloc V8 et de sorties d’échappement spécifiques.

En route vers l’Hyperscreen

La Mercedes-AMG SL dispose actuellement en entrée de gamme d’un moteur quatre cylindres 2 litres à hybridation légère 48 V qui développe 421 ch et d’un V8 4 litres de 585 ch, le même V8 est disponible en version hybride rechargeable de 816 ch (612 ch pour le bloc thermique + 204 ch pour l’électromoteur). Si cette offre de motorisations devait être conservée avec le modèle restylé, il se peut que dans l’habitacle il y ait des changements d’importance. Nos chasseurs de scoop nous ont en effet indiqué que l’habitacle était entièrement camouflé. Il est possible que d’ici à 2027, année de la présentation de ce modèle, les ingénieurs modifient totalement le tableau de bord de ce cabriolet pour qu’il adopte l’équipement Hyperscreen. Il s’agit d’un panneau numérique complet (trois écrans) qui prend place sur toute la longueur de la planche de bord. Associé au système d’infodivertissement MBUX, le roadster Mercedes-AMG SL serait ainsi équipé du top de la technologie numérique.

Photos (7)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mercedes-amg Sl 5

Mercedes-amg Sl 5

SPONSORISE

Actualité Mercedes-amg

Voir toute l'actu Mercedes-amg

Toute l'actualité

Voir toute l'actu