La marque allemande poursuit sa politique de restylage des modèles thermiques et la Mercedes-AMG SL adopte elle aussi des feux de jour « étoilés ».

Les journées sont courtes en ce moment du côté de la Laponie suédoise. Il y a un peu moins de cinq heures entre le lever et le coucher du soleil. Cela n’empêche pas pour autant les constructeurs automobiles de poursuivre leurs essais de nouveaux modèles pour tester leur comportement par grand froid, un bon moyen aussi pour nos chasseurs de scoop de surprendre les prototypes.

C’est le cas de la Mercedes-amg SL dont le prototype de la version restylée parcourt en ce moment les solitudes glacées du cercle polaire. Une auto qui arbore une face avant bien camouflée, mais laisse toutefois entrevoir son nouveau regard et tout particulièrement les grandes étoiles lumineuses qui servent aux feux de jour.

La piste aux étoiles

Pour tous ses nouveaux modèles, que ceux-ci soient de nouvelles générations ou de simples modèles restylés, Mercedes va greffer dans leurs optiques, des feux de jour en forme d’étoile. C’est la Mercedes CLA qui a initié cette nouvelle mode, la Mercedes CLA Shooting Brake a suivi, puis les SUV GLB et GLC électrique ont expérimenté à leur compte ce nouveau regard étoilé. On sait déjà que les prochains restylages des Mercedes Classe C, CLE, GLC (thermique), GLE et GLS adopteront ce nouveau regard, même s’il existe quelques variantes. Ainsi dans chacun des projecteurs des Classe C, CLE et GLC (thermique) il n’y aura qu’une seule étoile, tandis que le GLE et GLS pourraient être équipés de plusieurs étoiles dans chacun de leurs projecteurs.

En route vers l’Hyperscreen

La Mercedes-AMG SL dispose actuellement en entrée de gamme d’un moteur quatre cylindres 2 litres à hybridation légère 48 V qui développe 421 ch et d’un V8 4 litres de 585 ch, le même V8 est disponible en version hybride rechargeable de 816 ch (612 ch pour le bloc thermique + 204 ch pour l’électromoteur). Si cette offre de motorisations devait être conservée avec le modèle restylé, il se peut que dans l’habitacle il y ait des changements d’importance. Nos chasseurs de scoop nous ont en effet indiqué que l’habitacle était entièrement camouflé. Il est possible que d’ici à 2027, année de la présentation de ce modèle, les ingénieurs modifient totalement le tableau de bord de ce cabriolet pour qu’il adopte l’équipement Hyperscreen. Il s’agit d’un panneau numérique complet (trois écrans) qui prend place sur toute la longueur de la planche de bord. Associé au système d’infodivertissement MBUX, le roadster Mercedes-AMG SL serait ainsi équipé du top de la technologie numérique.