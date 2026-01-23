Une chose est sûre, les constructeurs allemands ne sont pas décidés à lâcher rapidement les modèles à motorisation thermique qui contribuent encore à l’essentiel de leurs ventes sur le continent européen. Ainsi chez Mercedes on envisage de faire bénéficier certains modèles de plusieurs restylages pour qu’ils poursuivent sans problème leur carrière commerciale.

En ce qui concerne le grand coupé Mercedes CLE, qui a été lancé en 2023, il s’agit de son premier restylage dont la présentation ne devrait pas avoir lieu avant fin 2026, au plus tôt. Pour ce modèle, il y aura sans doute une simple évolution des lignes, mais l’on évoque aussi l’arrivée possible d’un V8 pour une future version Mercedes-AMG Cle Coupé 63.

Une partie avant, camouflée pour le moment

Pour Mercedes, il s’agit avec les restylages qui vont se succéder dans les prochains mois, de greffer la nouvelle signature lumineuse de la marque à tous ses modèles. Celle-ci reçoit des feux de jour en forme d’étoile. Il pourrait y avoir également des modifications au niveau des feux arrière et ça pourrait être vraisemblablement le cas de la Mercedes CLE prise en photo par nos chasseurs de scoop. Même si elle n’affiche pas pour le moment qu’un camouflage au niveau de la partie avant, on n’est qu’au début des essais de validation et les choses peuvent évoluer dans les prochaines semaines.

Y aura-t-il une version AMG à moteur V8 ?

Si aucun adhésif ne cache la partie arrière du prototype de cette Mercedes CLE restylée, cela ne veut pas dire que cet élément ne bénéficiera pas de modifications, on attendra de voir de prochains prototypes pour en être totalement sûr. La Mercedes CLE Coupé rdt arrivée en 2023 a pris la place dans la gamme des Mercedes Coupé Classe C et Coupé Classe E et elle dispose d’une large offre de motorisations avec des blocs essence de 204 ch, 258 ch, 371 ch et un bloc diesel de 197 ch. Il y a aussi une motorisation essence hybride rechargeable de 313 ch et une Mercedes-AMG CLE Coupé 53 avec un bloc six cylindres en ligne 449 ch. Toutes ces motorisations étant hybridées il ne devrait pas y avoir de modifications lors du restylage. En revanche, il pourrait y avoir l’apport d’une nouvelle d’une nouvelle version Mercedes-AMG équipée d’un V8. Cette nouvelle version CLE Coupé 63 pourrait alors coiffer la gamme de ce modèle au moment du restylage qui ne devrait pas être dévoilé avant la fin 2026.