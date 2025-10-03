La France, cinquième roue du carrosse de la production automobile européenne

Puisqu’ils se disputent l’invention de l’automobile depuis 150 ans, la France et l’Allemagne devraient, logiquement, être en tête du nombre d’autos produites sur le Vieux Continent chaque année.

Mais si nos cousins d’Outre-Rhin sont bien les premiers de la classe, l’hexagone en revanche fait plutôt office de cancre en la matière et n’arrive qu’en cinquième position.

L’Europe produit plus de 11 millions de voitures par an

Et pourtant, dans la production automobile européenne, pas de délocalisation exotique intempestive. Les uns et les autres constructeurs disposent bien d’usines au Maroc ou en Turquie, mais le gros des troupes est assemblé dans les pays de l’union. L’an passé, 11,4 millions de voitures ont ainsi été fabriquées sur le sol européen, ou il s’en est vendu 12,9 millions.

De quoi intéresser le cabinet World Wide Mobility qui s’est mis en tête d’établir le classement des usines d’assemblage, marque par marque, pays par pays, en piochant notamment dans les statistiques de l’ACEA, la fédération européenne des constructeurs.

Mais ce n’est pas un top 27 que WWM a établi, mais le Top 11 des pays producteurs, en excluant ceux qui n’ont pas d’usines conséquentes, et le Royaume-Uni qui s’est lui-même exclu de l’UE. Et si l’on n’est pas surpris par le gagnant et le perdant, on peut être interloqué par le classement intermédiaire.

L’Allemagne est, sans trop de surprise, le premier pays assembleur d’autos, avec 4,06 millions de voitures fabriquées l’an passé, soit 35,7 % de l’ensemble du continent. Quant au dernier, il s’agit de la Belgique avec 240 000 autos et un score de 1,72 %.

Pas de surprise donc pour le mastodonte européen et le petit poucet d’outre quiévrain. En revanche, deux pays sont plutôt largués par l’échappée germanique, mais aussi par le numéro 2 du classement : l’Espagne, avec 16,4 % de la production, et la République tchèque (12,7 %).

L’Espagne et la Tchéquie ne sont pas, historiquement et culturellement, des pays de l’automobile au même titre que la France et l’Italie. Or, l’hexagone se retrouve en cinquième position du classement avec 910 243 voitures fabriquées, soit 8 % du total et se fait damer le pion par les trois premiers, évidemment, mais aussi par la Slovaquie qui assemble 993 770 autos.

L’Italie au fond du classement

Si les usines automobiles, et leur productivité, se raréfient en France, elles sont au bord de la disparition en Italie. Le pays de la Bella Machina ne fabrique plus que 309 758 autos par an, soit moins que la Roumanie et la Hongrie.

L’automobile a semble-t-il été inventée dans les pays riches mais est aujourd’hui fabriquée dans les pays plus pauvres. Sauf exception allemande. Une exception qui atteint peut-être ses limites en ces temps de crise que connaît le pays.