Renault envisage-t-il réellement la suppression de 3 000 emplois ?

La flèche sera-t-elle décochée vers les fonctions supports de Renault ? En tout cas, selon le média l’Informé, un plan stratégique baptisé Arrow, serait en marche. Cette flèche anglophone prévoirait notamment la suppression 3 000 postes au sein des services RH, R&D, marketing et finances.

Le site va plus loin, précisant même qu’il s’agirait d’un plan de départs volontaires, touchant le siège de l’entreprise, mais aussi des entités commerciales et des usines à travers le monde.

Quelle est la véracité de ces révélations lâchées le vendredi 3 octobre ?

« Aucune décision n’est prise »

Le losange n’a pas tardé à réagir, avec une position plutôt normande. « Face aux incertitudes du marché automobile et face au contexte extrêmement concurrentiel, nous confirmons avoir des réflexions sur des axes de simplification, de vitesse d’exécution et d’optimisation de nos frais fixes ». Mais le groupe ajoute qu’à ce jour « nous n’avons aucun chiffre à communiquer car aucune décision n’est prise. »

Faut-il en déduire que les suppressions sont dans les tuyaux, malgré des résultats plutôt honorables comparés à d’autres groupes automobiles ? Que ces départs seront plus nombreux qu’annoncés ou moins importants ? Il est évidemment impossible de répondre, du moins pour le moment.

Reste que Renault sembla afficher une prudence de sioux depuis la nomination de François Provost pour qui la hausse des ventes de 5,9 % en moyenne ces huit derniers mois ne présage pas forcément d’un avenir radieux.

Renault souhaite apparemment se préparer à des lendemains qui déchantent, en raison de ventes européennes faiblardes pour l’ensemble des constructeurs et d’une montée en puissance de l’électrique plus poussive qu’espérée. Du coup, le groupe a d’ores et déjà commencé à appuyer sur le frein social en gelant les embauches jusqu’à la fin de cette année et en lançant, dès le mois de juillet dernier, un « profit warning ».

Avertissement et gel des embauches

Cet avertissement sur résultats, destiné aux marchés, vise à amadouer leur réaction à venir, en mode « on vous avait prévenu ». Dans ses résultats préliminaires en mode « attention danger », Renault prévenait que sa marge opérationnelle 2025 s’établira plutôt à 6,5 % au lieu de 7 %, que son flux de trésorerie libre serait compris entre 1 milliard et 1,5 milliard d’euros et qu’il ne fallait pas compter sur les 2 milliards d’euros de l’an passé.

L’avertissement, en revanche, ne prévoyait pas que les effectifs du groupe de trois marques (Alpine, Dacia, Renault), passeraient bientôt de 98 636 salariés à 95 636. Mais on devrait en savoir plus d’ici la fin de l’année, lorsque le plan Arrow, s’il existe réellement, sera dévoilé, et combien de salariés seront effectivement atteints par ses flèches.