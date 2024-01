Il y aurait désormais trop de voitures électriques en...Chine !

Incapable de rattraper les constructeurs automobiles européens et américains sur le terrain de la technologie du moteur thermique, la Chine a largement profité de l’essor récent de la voiture électrique dans le monde. Avantagée par des investissements colossaux entrepris dans l’Empire du Milieu décidés bien avant que les industries européennes et américaines ne s’y mettent elles aussi (Tesla exceptée), la Chine se retrouve aujourd’hui en position de force dans le monde de l’automobile.

Il y a quelques années, certains prédisaient même l’extinction pure et simple des marques du Vieux Continent après l’arrivée de modèles électriques chinois technologiquement au point et moins chers que leurs homologues européens. Certaines marques allemandes comme Volkswagen et Audi ont d’ailleurs décidé de reprendre la technologie de marques chinoises pour développer de nouveaux modèles pour ce marché spécifique, une chose absolument impensable il y a encore quelques années.

Mais les choses pourraient bien prendre une tournure assez inattendue si la demande en voitures électriques ne monte pas significativement dans un proche avenir : l’industrie chinoise n’a d’ailleurs pas encore pris le contrôle du marché européen et malgré la très jolie percée de la MG4 au rapport prix-prestations imbattable, les récents ajustements tarifaires de modèles européens techniquement compétitifs pourraient même enrayer ce développement. Surtout, la Chine elle-même commencerait à saturer de ces voitures électriques. D’après les journalistes du Financial Times qui citent les mots du vice-ministre chinois de la technologie de l’information et de l’industrie Xin Guobin, le développement récent des voitures électriques en Chine aurait atteint le seuil maximum de la demande des clients. Il estime que cette demande serait insuffisante pour mettre davantage de produits de ce type sur le marché et qu’il faudrait même « prendre des mesures » pour limiter le nombre de projets après des autorités locales !

Les limites de la révolution électrique chinoise ?

Les ventes de voitures électriques ont énormément augmenté au cours des dernières années en Chine : en 2022, 22% des voitures neuves vendues étaient électriques. En 2023, cette proportion a encore augmenté et devrait se situer autour des 25% (on ne connaît pas encore les chiffres exacts pour l’année dernière). Mais cette augmentation n’est pas infinie et alors que la progression des autos électriques se ralentit sensiblement en Chine, le nombre de projets ne cesse de croître. Même au pays des voitures électriques, les autorités craignent donc que l’offre supérieure à la demande n’entraîne de gros problèmes économiques.

Les conséquences d’un changement de stratégie en la matière de l’administration chinoise paraissent théoriquement énormes : imaginons que les prix des voitures électriques chinoises augmentent subitement suite à l’arrêt des subventions locales. Comment se comporteront les clients chinois ? Quelles répercussions ces éventuels changements auraient sur les modèles exportés notamment en Europe, dont le prix très bas avait justement agacé la Commission européenne l’année dernière ? Bref, la situation n’est peut-être pas aussi simple que ça dans le pays le plus avancé au monde sur l’industrialisation des voitures électriques et ce qu’il s’y passera dans les mois à venir influencera probablement les marchés automobiles européens et américains. Rappelons que les constructeurs du Vieux Continent comme ceux des Etats-Unis font face à des ventes trop basses par rapport à certaines prévisions.