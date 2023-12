Mais pourquoi les gens n'achètent pas plus de voitures électriques ?

La part de voitures électriques dans les ventes de véhicules neufs vient pour la première fois d’atteindre les 20% sur le mois de novembre 2023 en France. Ce résultat doit sans doute beaucoup à l’arrivée de la Tesla Model 3 restylée sur notre marché et à la modification du bonus écologique l’année prochaine, obligeant les clients à anticiper leurs commandes pour en profiter s’ils veulent acheter un véhicule assemblé en Chine qui devra se passer de cet avantage fiscal dès 2024. Malgré une offre désormais très importante quel que soit le segment de gamme, ces ventes de voitures électriques n’augmentent pas pour autant de manière significative pour l’instant sur le Vieux Continent. Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, la part de véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves était en moyenne de 14% dans les 27 pays de l’Union européenne (avec d’énormes variations selon les nations).

Ce niveau n’est pas conforme aux attentes de certains constructeurs comme Volkswagen et Fiat, dont les modèles électriques ne se vendent pas aussi bien que prévu. Après des suspensions de production de ses SUV ID.4 et ID.3 à l’usine, la marque de Wolfsburg vient à nouveau de réduire la cadence en Allemagne pour l’ID.3 et les modèles électriques de chez Cupra et Audi ont également été touchés par ces arrêts de fabrication consécutifs à des ventes trop faibles. Il y a quelques semaines, Volkswagen annonçait aussi une baisse des commandes inquiétantes de ses voitures électriques par rapport au début de l’année 2023. Chez Fiat, la 500e n’atteindra pas ses objectifs de vente et a dû elle aussi suspendre sa production à la rentrée dans son usine de Mirafiori en Italie.

Cet intérêt moyen des consommateurs pour les voitures électriques neuves concerne aussi le marché américain où, malgré d’énormes aides fiscales abaissant considérablement le prix des autos électriques depuis cette année, la clientèle ne se rue pas vers les voitures à zéro émission qui s’entassent sur les parkings des concessionnaires. A tel point que les professionnels de la vente neuve de voitures viennent de demander au gouvernement de revoir sa politique en la matière. Les ventes de voitures électriques progressent pourtant bien au pays des gros moteurs thermiques, avec une part qui devrait atteindre les 9% en 2023 à comparer avec les 7,3% de 2022. Mais pour l’instant, le niveau de ces ventes n’a rien à voir avec les attentes de groupes comme Ford ou GM.

La faute aux produits ?

L’état actuel du réseau de charge et la spécificité du fonctionnement des voitures électriques explique en partie ces niveaux de vente relativement faibles des voitures électriques pour l’instant. Rouler au quotidien en voiture électrique est d’un très grand confort quand on a la chance de disposer d’un habitat équipé d’une prise de charge (ce qui présuppose d’avoir un plus haut niveau de vie), raison pour laquelle les acheteurs de voitures électriques sont avant tout ceux dont la situation financière est la plus aisée comme le rappelle une étude récente de BNP Paribas Mobility avec les données de C-Ways. Outre un réseau de recharge public souvent assez cher à utiliser dans les grandes villes, le prix moyen de ces voitures électrique plus élevé est un autre facteur limitant auprès des acheteurs.

Au-delà du prix, c’est sans doute le rapport prix/prestations qui n’est sans doute pas jugé assez bon par les consommateurs pour qu’ils se ruent massivement sur les autos électriques. Tesla n’a aucun mal à battre chaque année des records de vente partout dans le monde grâce au positionnement tarifaire assez agressif de ses modèles, chers dans l’absolu mais comparativement très compétitifs face à des modèles électriques similaires ou même thermiques. En Chine, où les voitures électriques coûtent encore moins cher grâce à des aides fiscales très importantes et des politiques tarifaires très basses des marques locales, la part de voitures électriques neuves était à 24% sur les dix premiers mois de l’année 2024. Cette part reste quand même relativement basse en valeur absolue (notez tout de même qu’elle se rapproche des 40% en ajoutant les hybrides rechargeables).

Les nouvelles voitures électriques d’entrée de gamme vont-elles faire basculer les automobilistes ?

L’évolution du contexte concurrentiel et les ventes décevantes d’importants modèles électriques lancés aux Etats-Unis ou en Europe ces dernières années sont visiblement en train de faire changer la stratégie des constructeurs automobiles. En Europe, la plupart des marques généralistes préparent des autos électriques plus abordables que jamais pour viser ceux qui les trouvaient trop chères et pas assez intéressantes. Alors qu’elles dépassent actuellement les 30 000€, les citadines électriques vont tomber à 25 000€ avec l’arrivée des Citroën ë-C3, Renault 5 E-Tech et autres futures Fiat Panda. Ces mêmes constructeurs travaillent aussi sur des micro-citadines électriques à moins de 20 000€ avec des designs assez forts et un contenu technologique très au-dessus de celui d’une Dacia Spring. Même Tesla développe actuellement une voiture d’entrée de gamme à 25 000€ ! Il y a quelques jours, le patron de Renault Luca de Meo prédisait en 2024 un décollage des ventes de voitures électriques en Europe grâce à tous ces nouveaux modèles électriques bon marché. Reste à savoir quelle sera la part d’automobilistes pour lesquels le positionnement tarifaire et l’usage de ces autos électriques ne suffiront toujours pas à convaincre…