Nouveau record pour les voitures électriques en France

Encore un mois aux résultats positifs pour le marché automobile français. Sur le mois de novembre 2023, quelque 152 712 autos ont trouvé preneur dans le pays soit une augmentation de 14% par rapport au même mois de l’année dernière. Au cumul des onze premiers mois de l’année 2023, la progression est de 16,2% par rapport à 2022 ce qui reste meilleur que sur toutes les autres années depuis 2020 (mais encore loin des records de 2019).

Dans le détail, le groupe Stellantis ne profite pas de cette hausse du marché en novembre puisque ses ventes reculent de 3,8% à cause notamment d’un repli de Peugeot (-16,5%) et de Citroën (-4,2%). Celles du groupe Renault progressent en revanche à +15,1% avec de bons résultats pour ses trois marques. Mais c’est nettement mieux pour les constructeurs étrangers hors Toyota, à +26,6% en moyenne.

Sans doute en lien avec la fin programmée du bonus écologique en 2024 pour les voitures chinoises poussant les clients à les acheter tout de suite, la part des voitures électriques n’a jamais été aussi élevée qu’en novembre 2023 sur le marché automobile français. Elle a atteint les 20% pour la toute première fois, avec même 30% de part de marché si l’on englobe aussi les ventes de véhicules hybrides rechargeables. On reste encore loin du grand basculement, certes.

Sur les onze premiers mois de l’année, l’essence reste l’énergie préférée des Français (36,7%) en achat neuf devant l’électrique (16,4%), l’hybride (14,5%), le diesel (9,7%) et l’hybride rechargeable (9,2%).

La Renault Clio va finir en tête

Du côté des modèles, la Renault Clio ne semble plus rattrapable et continue sa course en tête devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero. Chez les voitures électriques, le Tesla Model Y ne sera sans doute pas rattrapé lui non plus et figure à une belle huitième place du classement avec 32 509 exemplaires vendus. Deuxième, la Dacia Spring décroche en quinzième position avec 26 951 exemplaires vendus. La Tesla Model 3 est troisième (19 749) et la MG4 chinoise a dépassé la Renault Mégane E-Tech (15 934 contre 15 862 ventes) !