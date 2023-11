Marché auto français : pas de record électrique en octobre 2023

Les mois se suivent et se ressemblent pour le marché automobile en 2023. Sans retrouver le niveau des ventes d’avant la crise du covid-19, il reste calqué sur un rythme bien meilleur que celui des années 2020, 2021 et 2022. Sur le dernier mois d’octobre 2023, la hausse des ventes de voitures particulières est de 21,9% par rapport au même mois de l’année dernière. Depuis le début de l’année, la hausse cumulée est de 16,5% sur les dix premiers mois par rapport à la même période de l’année 2022.

Dans le détail, le groupe Stellantis voit ses ventes progresser de 10,9% en octobre 2023 par rapport au même mois de l’année précédente. Alfa Romeo chute de 17% et Maserati tombe à -45% mais Citroën, Fiat et Opel progressent beaucoup. Le groupe Renault affiche même +30,6% avec de fortes hausses de toutes ses marques. Les principaux autres groupes progressent aussi, mais moins fortement que les Français.

Les ventes de voitures électriques restent aussi sur une bonne lancée en couvrant 17% du total des voitures neuves vendues sur le mois d’octobre 2023. La part n’atteint pas le record absolu du mois de septembre (19%) mais les niveaux sont sensiblement supérieurs à ceux de l’année dernière quand cette part oscillait entre 10 et 16%. Sur les dix premiers mois de l’année, la part de véhicules électriques est de 16% au cumul dans les ventes de voitures neuves.

L’essence reste toujours l’énergie la plus vendue en couvrant 37,2% des ventes totales sur les dix premiers mois de l’année 2023. Mais l’électrique s’installe tranquillement à la seconde place (16%) devant l’hybride non rechargeable (14,3%), le diesel (9,8%), l’hybridation légère (9,6%) et l’hybridation rechargeable (9,1%).

La Clio toujours en tête

La Renault Clio conserve la tête du classement des ventes sur les 10 premiers mois avec 80 323 unités vendues devant la Peugeot 208 (75 663 unités) et la Dacia Sandero (57 825). Du côté des électriques, le Tesla Model Y figure à la huitième place (29 291), la Dacia Spring est quinzième (24 394) et la Renault Mégane E-Tech 26ème (14 220). Elle se fait talonner plus que jamais par la MG4, 29ème avec 14 063 unités vendues.