Les voitures électriques progressent encore en France

Les chiffres du marché automobile français sur le mois de septembre sont tombés et ils restent dans la lignée de ceux de l’année 2023 jusqu’à aujourd’hui : bien meilleurs que ceux des années 2020, 2021 et 2022 mais toujours pas au niveau de l’année 2019 avant la grande crise du covid-19. On découvre une hausse des immatriculations de voitures neuves particulières de 10,7% sur le mois de septembre 2023 par rapport à septembre 2022, avec 1 288 624 autos écoulées sur les neuf premiers mois de l’année 2023 ce qui représente une hausse de 15,9% par rapport à la même période de l’année dernière.

Dans le détail, le groupe Stellantis reste la première force du marché français malgré un repli de 2,2%, dû à la chute de Peugeot (-16,2%) alors que les autres marques généralistes de l’entité progressent. Le groupe Renault augmente lui de 14,4% et signe de belles progressions pour toutes ses marques.

La part de véhicules électriques parmi les voitures neuves atteint elle un nouveau record sur le mois de septembre 2023 avec 19% du total des ventes d’autos particulières (29% en comptant les ventes de véhicules hybrides rechargeables et à hydrogène). Le précédent record était de 17% pour les voitures électriques et sur l’année 2023, la part de véhicules à zéro émission est de 16% sur les neuf premiers mois.

Les Français continuent de privilégier l’achat de voitures thermiques classiques à essence, dont la part est de 37,4% du total des autos neuves écoulées sur les neuf premiers mois de l’année 2023 (en recul de 0,2% seulement par rapport aux neuf premiers mois de 2022). Le 100% électrique s’impose désormais comme le deuxième type de motorisation privilégié (15,9%) devant l’hybride simple (14%), le diesel (10,1%), l’hybride léger (9,6%) et l’hybride rechargeable (9%).

La Clio en tête, Tesla premier chez les électriques

Du côté des modèles, la Renault Clio continue sa course en tête sur les neuf premiers mois de l’année 2023 avec 72 280 exemplaires écoulés contre 69 203 pour sa rivale de toujours la Peugeot 208. La Dacia Sandero est troisième (51 652) et le premier véhicule électrique est le Tesla Model Y en huitième position du classement (27 458), loin devant la Dacia Spring (21 103). Derrière, la MG4 chinoise continue de se rapprocher de la Renault Mégane E-Tech (12 649 contre 12 199).