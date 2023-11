Ces pays d'Europe où la voiture électrique est en retard

Depuis l’année dernière, les ventes de voitures électriques neuves sont devenues significatives en France. La part de véhicules à zéro émission dans les ventes de véhicules neufs dépasse régulièrement les 15% et a même flirté avec les 20% sur le mois de septembre 2023. L’amélioration du réseau de charge dans le pays et de l’offre des constructeurs automobiles pousse les clients à choisir de plus en plus souvent ces voitures, même si on reste encore loin du moment de basculement espéré par certaines marques.

Comme on le sait déjà depuis quelque temps, cette « électrification » du marché automobile neuf avance à des rythmes très différents dans les différents pays de l’Union européenne. Tous doivent interdire la vente de voitures thermiques neuves dès l’année 2035, mais certains d’entre eux poussent pour arriver à des compromis. Il faut dire que le développement des infrastructures de charge n’est pas du tout le même selon que vous vous situiez en Norvège, en Italie ou en République tchèque. C’est ce qu’illustre le dernier rapport de l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobile), détaillant la part de voitures électriques dans les ventes de voitures neuves des 27 membres de l’Union européenne : si on note bien une progression de ces ventes avec une part moyenne de 14,8% de voitures électriques dans les ventes de voitures neuves au mois de septembre 2023 (et une moyenne de 14% sur les neuf premiers mois de l’année 2023), on constate d’énormes disparités selon les pays.

De 83,4% à 2,3% de voitures électriques

Meilleur élève de l’Union européenne depuis longtemps en raison de sa politique fiscale très agressive sur les voitures électriques, la Norvège compte 83,4% de modèles électriques dans ses ventes de voitures neuves sur les neuf premiers mois de l’année 2023. Le pays semble d’ailleurs arriver au taux maximum puisque cette part a reculé de 0,3% par rapport à la même période de l’année 2022 (ou peut-être qu’il faut y voir l’effet des légers changements récents dans ses aides à l’achat ?). On trouve ensuite quasiment tous les pays de la région Nord (Islande à 42,1%, Suède à 38,7%, Finlande à 33,3%, Danemark à 32,9%, Pays-Bas à 29,6%, Luxembourg à 21,4%, Suisse à 19,8%, Autriche à 19,1%, Belgique à 18,3%, Irlande à 18,3%, Allemagne à 18,1%) devant quelques nations qu’on attendait moins (Portugal à 16,7%, Royaume-Uni à 16,4%, Malte à 16%) devant la France (15,9%).

Les pays les moins bien lotis en la matière se trouvent tous à l’Est à l’exception de l’Espagne (4,9%) : la Hongrie compte 5,1% de voitures électriques dans ses ventes de voitures neuves sur les neuf premiers mois de 2023 contre 5,0% en Bulgarie, 4,8% à Chypre, 4,7% en Grèce, 3,9% en Italie, 3,5% en Pologne, 2,7% en Croatie, 2,4% en Slovaquie et 2,3% en République tchèque. Dans la plupart de ces pays, les réseaux de charge sont peu fournis et les mesures d’aide à l’achat des voitures électriques, assez rares. A l’heure où les ventes de certains modèles électriques commencent à coincer notamment chez Fiat et Volkswagen, l’augmentation (ou non) de ces parts de véhicules à zéro émissions dans tous ces pays sera probablement déterminante pour les acteurs européens de l’industrie automobile.