En Norvège, que se passe-t-il depuis la fin des aides à l'achat de voitures électriques ?

80% des véhicules neufs immatriculés en Norvège sur l’année 2022 étaient des modèles électriques à zéro émission. Le pays de Scandinavie est tellement à la pointe en matière d’autos à brancher que certaines marques comme Hyundai ont décidé de ne même plus y importer leurs véhicules thermiques ou hybrides. Comme dans d’autres pays d’Europe dont la France, ces très beaux chiffres de ventes des voitures électriques en Norvège devaient aussi aux mesures d’incitation à l’achat de ces autos.

Bénéficiant d’un régime fiscal bien plus favorable que celui des voitures thermiques, ces voitures électriques sont taxées depuis le 1er janvier 2023 comme les véhicules thermiques à partir d’un prix de vente de 500 000 couronnes (soit environ 47 000€). Après avoir dépensé environ quatre milliards d’euros pour favoriser pendant longtemps le développement de la voiture électrique, le gouvernement norvégien estime désormais que ces autos n’en ont plus besoin. Les véhicules électriques coûtant moins de 500 000 couronnes ont toujours droit à une taxation plus favorable, mais il y a désormais une nouvelle taxe au poids valable également pour les modèles à zéro émission.

Alors, comment a réagi le marché automobile norvégien face à cette brusque réduction des avantages fiscaux de la voiture électrique ? Mal, si l’on en croit les chiffres de vente du mois de janvier 2023 visibles ci-dessus, montrant une chute spectaculaire du nombre de voitures neuves immatriculées dans le pays : -76,6% par rapport à janvier 2022, avec seulement 1 860 nouvelles voitures immatriculées. Il s’agit du plus mauvais résultat dans un mois pour les ventes automobiles en Norvège depuis soixante ans ! Les acheteurs se sont logiquement rués vers les voitures électriques à la fin de l'année dernière, en prévision de la forte réduction de ces aides à l'achat en 2023.

Alors, les carottes sont-elles cuites pour la voiture électrique sans ses aides providentielles en Norvège ? Pas encore : les chiffres du mois de février 2023 y sont nettement plus classiques. Avec 7 439 véhicules neufs immatriculés, la chute n’était plus que de 8,7% par rapport au mois de février 2022. Le marché automobile norvégien reste en forte baisse sur le cumul des deux premiers mois de l’année (-42,3% par rapport à 2022) à cause de la catastrophe de janvier, mais le rebond constaté en février a tout de même de quoi rassurer. D’autant plus que les ventes des seuls véhicules électriques en février 2023 étaient même supérieures à celles du mois de février 2022 (+0,4% à 6 183 exemplaires).

Un bon indicateur pour le marché français ?

Tout le monde a hâte de connaître les chiffres de vente du mois de mars 2023 en Norvège, histoire de voir si ce rebond de février n’était qu’une anomalie ou s’il annonce bien la tendance de fond de l’année avec de bons chiffres de ventes de voitures électriques malgré la grosse baisse des aides à l’achat de ces véhicules. Ce sera sans doute un bon indice pour savoir ce qu’il adviendra du marché automobile français lorsqu’il ne bénéficiera plus des importantes aides à l’achat pour les voitures électriques (qui doivent se réduire dans les années à venir). Au Royaume-Uni où il n’y a plus d’aides à l’achat depuis le milieu de l'année dernière, les ventes de voitures électriques ont représenté 16,6% du total de voitures neuves en 2022 contre 12% chez nous. Et ces ventes restent bonnes en 2023, avec 16,5% de parts de marchés pour les voitures électriques en février 2023 au Royaume-Uni.