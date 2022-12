En Norvège, Hyundai devient une marque 100% électrique

En France et dans le reste du monde, Hyundai propose toujours des modèles thermiques. C’est même l’un des derniers constructeurs à offrir une citadine sportive thermique chez nous avec la savoureuse i20 N, toujours au catalogue. En Norvège en revanche, Hyundai ne proposait déjà plus que des modèles électrifiés, hybrides ou 100% électriques.

Sur ce marché très spécifique où le pays compte déjà 20% de voitures électriques en circulation et où il s’est vendu pas moins de 80% de modèles électriques sur l’année 2022, le constructeur coréen a décidé d’aller encore plus loin en limitant sa gamme norvégienne aux seuls modèles 100% électriques. Là-bas à partir du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible d’acheter une Hyundai fonctionnant avec de l’énergie fossile. La gamme Hyundai comprendra uniquement le SUV familial Ioniq5, la récente berline Ioniq6 et le crossover urbain Kona Electric. Mais aussi le Nexo, ce SUV doté d’une pile à combustible hydrogène qui n’attire de toute façon que très peu de clients par rapport aux modèles électriques.

Un nouveau Kona

Rappelons que le Kona vient de passer à une toute nouvelle génération. Cousin du récent Kia Niro de seconde génération, il pourrait vite devenir le fer de lance de Hyundai en Norvège avec son design ultra-moderne et son groupe motopropulseur électrique de 204 chevaux et 64 kWh. En France par contre, Hyundai conservera ses modèles thermiques et même diesel.