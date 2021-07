Essai vidéo - Hyundai Ioniq 5 73 kW (2021) : quand la différence paye

EN BREF 73 kWh - 218 ch Autonomie : 481 km À partir de 46 100 €

En l’espace de quelques années, Hyundai est devenu la référence en matière de véhicules électrifiés qu’ils soient hybrides, hybrides rechargeables ou 100 % électriques. Ainsi, le constructeur coréen dispose aujourd’hui d’une offre particulièrement généreuse. Le Kona, la Ioniq, le Tucson, la Sante Fé proposent tous des versions faisant appel partiellement ou complètement à l’électricité. Mais comme cela ne suffisait apparemment pas, Hyundai a décidé de frapper un grand coup en créant une gamme dédiée spécialement à l’électrique. Et le premier modèle de cette nouvelle ére est la Ioniq 5

Avant tout, il ne faut pas croire que la Ioniq 5 se résume juste à une simple fiche technique – quoique très intéressante. Bien au contraire. L’un des principaux atouts de ce modèle réside dans ses lignes. Certains diront qu’elle a des faux airs de DeLoren – mondialement connue pour sa participation à la saga « Retour vers le futur », d’autres à une Lancia Delta, à vous de faire votre choix. Une chose est sûre, cette Ioniq 5 est très loin de laisser indifférent, notamment dans certaines couleurs comme par exemple les deux teintes de gris disponible au catalogue (Galactic Grey et Cyber Grey).

Mais cela ne s'arrête pas qu’à cela car le constructeur coréen a soigné certains détails à l’image de la signature lumineuse particulièrement travaillée avec des projecteurs et des feux qui donnent l’impression d’être composés de pixels informatiques de couleur. Très réussi et original.

Toutefois, au-delà de son look, cette Ioniq 5 étonne par ses proportions hors du commun car elle n’est pas si petite qu’elle le parait puisqu’elle mesure 4,63 m soit 20 cm de plus qu’un Peugeot 3008. Et surtout il ne s’agit pas non plus d’une berline mais d’un SUV. La Ioniq 5 rompt les codes classiques.

Cette originalité est aussi d’actualité dans l’habitacle. Les passagers découvriront ainsi un intérieur atypique avec tout d’abord une habitabilité étonnante à l'avant avec notamment une absence de console centrale, ce qui libère énormément de place pour les jambes. Celle-ci se résume au minium et est située entre les sièges.

La planche de bord est proche de celle des Mercedes Classe A avec une double dalle numérique mesurant 12,5 pouces. L’écran de droite sert au multimédia, à la radio ou à la climatisation tandis que celui de droite totalement paramétrable est utilisé pour l'instrumentation qui possède un affichage inédit sans la moindre trace de compteurs. À cela s’ajoute une ambiance claire - en particulier sur notre modèle d’essai - très agréable due aux teintes utilisées que ce soit au niveau des sièges, des contre-portes ou de la planche de bord et tout cela est renforcé par la présence d’un toit ouvrant panoramique. Le seul bémol provient de la qualité des matériaux très irrégulière suivant l’endroit où le regard se pose.

La sensation d’espace se retrouve également à l'arrière où les occupants seront particulièrement à leur aise que ce soit pour les jambes ou la tête grâce notamment à une banquette arrière coulissante électriquement sur 13,5 cm. Une rareté sur le marché. Bon point concernant le volume de chargement avec 527 litres et Hyundai a eu la bonne idée d’aménager un petit logement sous le capot avant afin de ranger les câbles. Celui-ci permet de bénéficier de 24 (pour la version 4 roues motrices) à 57 litres (version deux roues motrices) supplémentaires suivant la version de votre Ioniq 5.

Après avoir essayé la Ioniq 5 la plus puissante à savoir le HTRAC de 306 ch et quatre roues motrices, nous avons choisi de tester désormais la version intermédiaire de 218 ch qui devraient représenter la majorité des ventes. Alimentée par la batterie la plus importante de la gamme (73 kWh), notre Ioniq 5 est donnée pour une autonomie de 481 km, soit la plus conséquente de la gamme.

Comme on pouvait s’y attendre avec son couple de 350 Nm et son 0 à 100 km/h abattu en 9s, cette déclinaison s’avère particulièrement à l’aise quelle que soit la situation, même si elle est nettement moins puissante que la HTRAC avec ses 650 Nm. Les accélérations et les reprises sont franches, ce qui permet à titre d’exemple de dépasser sans aucun souci. Toutefois, c’est surtout grâce à son architecture 800 Volts qu’elle partage seulement avec les Porsche Taycan et Audi e-tron GT que la Ioniq 5 se distingue de la concurrence. Le modèle coréen est capable de charger ultra rapidement. Ainsi, on peut passer de 10 à 80% de la batterie en 18 minutes sur une borne Ionity avec des pics à 225 kW et un peu plus de 6 heures suffisent à faire le plein sur une borne de 11 kW. Mais au-delà de cela, c’est aussi son efficience qui fait sa force. Comme sur les autres modèles électriques de la marque, cette Ioniq 5 est équipée d’une régénération aux palettes réglables selon quatre niveaux, mais pour la première fois chez la firme coréenne, la Ioniq 5 hérite de la fonction i-Pedal qui permet d’arrêter le véhicule sans même toucher le frein. Résultat : lors de notre essai nous avons enregistré une moyenne de 15,5 kWh sur un parcours composé de villes et de départementales. Un excellent score qui permettrait de parcourir aux environs de 471 km. Malheureusement, la situation est moins brillante sur autoroute puisque la consommation s’est située aux environs des 24 kWh soit une autonomie de 300 km.

Ionity : des recharges rapides mais ...

La Ioniq 5 est compatible avec les bornes de recharge de Ionity, ce qui est une bonne nouvelle puisque cela écourte le temps pour la recharge, mais cela n’est pas gratuit. Bien au contraire. Le prix moyen d’une minute sur une des bornes du réseau est facturé aux environs de 0,84 €. Heureusement, Hyundai avec une carte gratuite pendant un an offre une diminution des tarifs à 0,29 €/minutes. Pour maintenir de tels prix, il faudra ensuite s’acquitter d’un abonnement de 13 €/mois. Hyundai étudie la possibilité de mettre en place à l’avenir plusieurs formules.

L’autre force de cette Ioniq 5 réside aussi dans son comportement. Hyundai livre une copie probante grâce à une excellente insonorisation que ce soit des bruits de roulements ou d’air. Cela s’accompagne aussi d’un très bon confort malgré la présence de jantes 19 pouces sur notre modèle d’essai. Les modèles chaussés de 21 pouces comme la HTRAC sont logiquement plus fermes. Le roulis et les mouvements de caisse sont bien contrôlés. Mais ce qu’on apprécie le plus est le soin que Hyundai a apporté à la direction. Celle-ci est précise et consistante, comme certains modèles thermiques et loin donc de beaucoup d’électriques. Il en est de même du toucher de la pédale de frein très naturel. Deux points très positifs qui permettent de donner un dynamisme certain à cette Ioniq.