Aux Etats-Unis, les concessionnaires n'arrivent plus à vendre les voitures électriques

Le gouvernement des Etats-Unis a mis en place des mesures importantes pour favoriser l’essor de la voiture électrique, notamment via des avantages fiscaux pour les autos à zéro émissions à la vente lorsqu’elles sont construites dans le pays, mais aussi des aides pour les constructeurs qui veulent bâtir de nouvelles usines de voitures électriques sur place. Ces mesures contribuent bien à augmenter les ventes de voitures électriques neuves, mais elles ne conviennent pas du tout aux besoins de la clientèle pour l’instant d’après un groupement de près de 4000 concessionnaires rassemblés sous la bannière du « EV Voice of The Customer ».

Signée par 3 882 concessionnaires américains en trois semaines, cette lettre a été transmise au président Joe Biden et porte un message d’inquiétude à propos des mesures visant à l’électrification du parc automobile américain : « actuellement, il y a d’excellents véhicules électriques sur le marché. Ils sont idéaux pour de nombreuses personnes et nous croyons qu’ils vont plaire de plus en plus. La réalité, cependant, c’est que la demande de la clientèle d’aujourd’hui est sans commune mesure avec le flux permanent de véhicules électriques neufs arrivant dans nos concessions, dopés par la réglementation. Les voitures électriques s’entassent sur nos parkings », peut-on lire.

Freiner sur l’électrique

Que demandent ces concessionnaires inquiets de ne pas arriver à vendre ces nombreux nouveaux véhicules électriques neufs livrés à leurs concessions ? De réduire la voilure sur les aides à cette technologie sans donner pour autant de mesures concrètes : « Mr le président, il est temps de freiner sur les ambitions électriques irréalistes du gouvernement actuel. Laissez du temps pour faire des voitures électriques moins chères. Laissez du temps pour mettre en place des filières de production de minéraux locales pour fabriquer leurs batteries. Laissez du temps pour construire des infrastructures de charge fiables et efficaces. Et surtout, laissez du temps au consommateur américain pour qu’il se familiarise avec la technologie et fasse le choix d’acheter une voiture électrique », expliquent-ils.

Dans une industrie où les marques ont déjà investi des sommes colossales et où le moindre changement stratégique coûte une fortune, pas facile de gérer ce genre de problèmes lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu…