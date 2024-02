Joe Biden va devoir faire marche arrière sur les voitures électriques

Le président américain Joe Biden et son administration ont poussé très fort pour inciter les constructeurs automobiles et les automobilistes à se convertir aux voitures électriques. Avec l’Inflation Reduction Act, tout était mis en place pour favoriser le développement rapide des autos à zéro émission dans le pays.

Mais ces efforts ne portent pas totalement leurs fruits et la demande peine à suivre au pays des gros moteurs thermiques. Si bien que depuis l’année dernière, les professionnels de la vente de voitures neuves demandent à l’état de revoir sa stratégie et de leur laisser plus de temps pour se convertir aux voitures électriques. D’après plusieurs médias américains et notamment Reuters, c’est effectivement ce que va faire l’administration du président américain.

Garder le soutien de l’industrie automobile américaine

Alors que se profilent les élections présidentielles américaines, l’administration de Joe Biden compte bien garder l’industrie automobile de son côté. Alors que le candidat Donald Trump fusille les voitures électriques dans le camp d’en face depuis longtemps et accuse Joe Biden de menacer l’emploi de ses travailleurs automobiles avec cette stratégie, l’administration va revoir ses objectifs à moyen terme. Il était prévu d’atteindre 60% de ventes de voitures électriques neuves d’ici 2030 et ce chiffre va être revu à la baisse.

L’Alliance pour l’Innovation Automobile, un groupement rassemblant tous les grands constructeurs implantés aux Etats-Unis, proposait récemment de réduire cette proportion de voitures électriques neuves souhaitée en 2030 à 40 ou 50% maximum. Et en y incluant les voitures hybrides, ce qui correspond à un objectif bien plus facile à atteindre.