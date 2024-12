Dès demain, vous risquez l'amende en ville avec votre voiture "polluante"

On y est. Après plusieurs reports, quatre grandes municipalités se préparent à interdire la circulation des véhicules Crit’Air 3 (en plus des Crit’Air 4, 5 et non classés déjà bannis) à l’intérieur de leur zone à faibles émissions (ZFE). Certaines villes comme Marseille y ont finalement renoncé, aidées en ce sens par des niveaux de pollution mesurés en baisse permettant de ne pas faire pression sur les automobilistes les plus pauvres (possédant souvent les véhicules les plus anciens).

Dès ce mercredi 1er janvier 2025, ces véhicules Crit’Air 3 (diesels d’avant 2011 et essence d’avant 2006) n’auront plus le droit de circuler dans les ZFE de Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble. A Paris, cette interdiction vaut entre 8h du matin et 20h du soir du lundi au vendredi. A Lyon et à Montpellier en revanche, elle est valable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. A Grenoble enfin, elle s’applique entre 7h et 19h la semaine.

Un droit limité de « polluer »

Une autorisation de circuler avec son vieux véhicule 24 jours par an pendant les horaires d’interdiction est tout de même prévue par la ville de Paris, afin d’aider à certaines situations comme des déménagements. A Lyon, cette dérogation pourra s’étendre sur 52 jours par an (tout comme à Montpellier). A Grenoble, elle sera valable 12 jours par an.

Une amende de 68€ est prévue en cas d’absence de vignette Crit’Air sur le pare-brise. Il est prévu en théorie une période de « pédagogie » en 2025 par les villes imposant cette interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 3 dans leurs ZFE, mais la verbalisation vidéo automatique doit arriver en 2026. Reste à voir comment les citadins et autres travailleurs concernés par cette interdiction vont réagir.