Ile-de-France: faut-il se débarraser en urgence de sa voiture classée Crit'Air 3?

Dès le 1er janvier 2025, les véhicules classés Crit’air 3 seront en théorie interdits de circulation en semaine dans un périmètre situé à l’intérieur de l’A86. Cela concerne 77 communes et 5,6 millions d’habitants au sein de la métropole du Grand Paris. En termes automobiles, cela signifie que 18% du parc, soit 1,1 millions de voitures diesels pré-2011 et essence pre-2005, seront bannies. L’organisme AAA Data donne même ce jeudi une photographie plus détaillée de la situation : les Crit’Air 3, ce sont encore 90 000 voitures à Paris. Et le chiffre monte à 375 000 dans les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, ce dernier concentrant 22% des véhicules considérés comme trop polluants).

Une grande part des automobilistes francilien est donc directement impactée par cette mesure qui, bien qu’annoncée depuis plusieurs années déjà, n’en est pas moins sévère. Les voitures coûtent très cher en neuf, et les hybrides et électriques qui ont les faveurs des pouvoirs publics demeurent onéreuses sur le marché de l’occasion. Or, cette interdiction survient dans un contexte budgétaire tendu, qui conduit les pouvoirs publics à minorer en 2025 les aides à l’achat qui permettaient jusqu’ici de favoriser la vente de véhicules dits propres: la prime à la conversion a été supprimée début décembre, et le bonus écologique a vu ses montants considérablement rabotés.

Changer de voiture, mais avec quelles aides à l'achat?

Pour autant, même si les dirigeants de la métropole du Grand Paris regrettent cette décision des pouvoirs publics "qui compromet directement les efforts engagés pour accompagner les automobilistes dans le renouvellement de leur véhicule", le renforcement de la ZFE entrera bel et bien en vigueur à la date prévue, avec pour les contrevenants le spectre d’une amende forfaitaire d’un montant de 68 € s’ils sont surpris à circuler en semaine du lundi au vendredi, entre 8 et 20 heures.

Quelques souplesses existeront néanmoins : les véhicules Crit'Air 3 pourront encore circuler jusqu'à 12 jours par an grâce à un pass ZFE 24 heures, et la métropole du Grand Paris, qui propose encore des aides à l'achat, précise que des dérogations nationales ou locales pourront s’appliquer (voir encadré ci-dessous). Il n'y a donc pas d'urgence à se débarrasser de votre "vieille" voiture.

Rappelons enfin que le système de contrôle-sanction automatisé des plaques d’immatriculation ne sera déployé qu’à partir de l’automne 2026, ce qui permettra de passer encore assez aisément entre les mailles du filet, en évitant toutefois de circuler les jours de pic de pollution, où les contrôles routiers seront plus nombreux. De quoi se laisser un peu de temps de changer de voiture pour un modèle plus propre, en neuf ou en occasion. Sur ce dernier point, retenez tout de même que l'offre est abondante: La Centrale, qui appartient au même groupe que Caradisiac, comptabilise plus de 314 000 voitures classées Crit'Air 0, 1 ou 2, soit 97% de son offre.