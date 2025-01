La nouvelle Fiat Tipo diesel résiste à la décadence du marché automobile actuel

De série dans sa version de base, la Fiat Tipo diesel « 2025 » possède tout de même la climatisation manuelle, mais pas la connectivité smartphone. Il faudra alors se contenter de la connectivité bluetooth et de l’autoradio mais grâce à l’intégration des normes GSR2 obligatoires en Europe depuis juillet 2024, il y a aussi une caméra de recul (sur le petit écran de 5 pouces) en plus des radars de recul.

Moyennant 2 000€ de plus, la Tipo City ajoute l’écran tactile central de 7 pouces offrant la connectivité smartphone filaire, mais aussi la climatisation automatique, la banquette arrière rabattable 60/40, les projecteurs LED, les jantes de 16 pouces, six haut-parleurs au lieu de 4 ou encore trois appuie-têtes arrière. Il n’y a pas de sièges en cuir et aucun moyen d’obtenir des aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 : le but de la Tipo n’est clairement pas de jouer sur le terrain des compactes les plus raffinées mais en finition haut de gamme, sa dotation de série intègre tous les équipements les plus importants.