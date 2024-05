La nouvelle Jaguar électrique sera une GT de rêve

Jaguar a subi un fort repli dans les ventes ces dernières années et a quasiment disparu du marché français. Alors que son SUV électrique i-Pace se prépare à quitter le catalogue de même que ses vieillissantes (mais élégantes) berlines thermiques XE et XF, la marque de Coventry prépare plusieurs nouveaux modèles électriques et espère se relancer grâce à cette technologie.

D’après les journalistes d’Automotive News, Jaguar va bientôt présenter un concept-car sur un salon américain (probablement celui de Los Angeles) prenant la forme d’une GT sportive à zéro émission. Sa version de série reposera sur la nouvelle plateforme « Jaguar Electrified Platform », tout comme deux autres futurs modèles, et cette plateforme sera exclusive à la marque.

Repositionner Jaguar sur le très haut de gamme

Avec ce futur modèle et les autres nouveautés prévues, Jaguar ambitionne de revenir à un positionnement plus haut de gamme après avoir essayé de s’élargir vers les modèles plus abordables depuis une grosse décennie. Elle veut ainsi se rapprocher de Bentley et viser la rentabilité plutôt que les gros volumes.

Sachant qu’on parle d’un prix de base fixé à environ 125 000€ pour cette future Jaguar électrique, on resterait quand même loin du niveau de Bentley (mais peut-être plus en ligne avec des références comme la Porsche Taycan).