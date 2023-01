Petit restylage pour le Jaguar i-Pace (2023)

Le Jaguar i-Pace a été lancé sur le marché en 2018. A l’époque, le constructeur anglais faisait office de pionnier chez les constructeurs premium en matière de véhicules électriques puisque ni Mercedes, ni Audi, ni BMW n’avaient encore sorti leurs nouveaux modèles familiaux à zéro émission. Depuis ce temps, le i-Pace est un peu tombé dans l’oubli. Équipé d’un puissant moteur de 400 chevaux, il affiche une autonomie WLTP officielle de 448 kilomètres là où les modèles les plus récents dépassent désormais les 500 kilomètres.

Ce Jaguar i-Pace a déjà reçu une première série de petites améliorations en 2020. Le voilà qui passe par la case restylage pour cette année 2023, avec une nouvelle calandre et des boucliers retouchés. Le SUV modifie aussi sa finition sur certains détails de sa carrosserie et l’engin gagne de nouvelles jantes. Mais il n’y a rien de plus à signaler. A l’intérieur, il reste fidèle à l’interface Pivi-Pro lancée sur le modèle en 2020 et propose toujours Amazon Alexa. Mais là aussi, pas de changements à signaler.

Toujours 400 chevaux

Ce nouveau i-Pace restylé reçoit une inédite suspension pneumatique dans sa version Sport, mais cette dernière est uniquement disponible au Royaume-Uni. En France, nous n’y aurons donc pas droit. Mécaniquement, l’auto conserve ses deux moteurs fournissant une puissance totale de 400 chevaux, connectés à des batteries d’une capacité brute de 90 kWh (84,7 kWh net). On ne connait pas encore les prix français du Jaguar i-Pace restylé, dont la version actuelle est affichée à 93 100€.