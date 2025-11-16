Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Chevrolet Corvette C6

Dans une autre vie, cette voiture était une belle Corvette

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

1  

Véhicule rare ne veut pas nécessairement dire voiture hors de prix. Un phénomène que le propriétaire de cette étrange Valarra sur base de Corvette C6 subit avec une vente difficile.

Dans une autre vie, cette voiture était une belle Corvette

Dans le monde des sportives, la Chevrolet Corvette C6 tient une place de valeur sûre. Architecture de coupé propulsion à moteur avant, bloc V8 atmosphérique, couple disponible dès les plus bas régimes, entretien peu onéreux face aux performances : l’Américaine coche de nombreuses cases pour séduire les passionnés. Est-ce une bonne idée de lui greffer un gros kit carrosserie pour la vendre plus cher ? En neuf pourquoi pas. En occasion, la réponse est loin d’être évidente.

La transformation signée par Valarra donne à la Corvette C6 des airs de supercar de 800 chevaux. Grosses jantes, pneus larges, aileron démesuré, ailes coupées à la serpe : la liste des éléments visibles fait croire à une auto surpuissante. En réalité, concernent cet exemplaire, la mécanique reste d’origine. Cela veut dire que la voiture abrite sous son capot avant un moteur 6,0l de 404 chevaux pour 546 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet de série d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h.

Dans une autre vie, cette voiture était une belle Corvette

Déjà deux ventes ratées

Se séparer de cette Corvette C6 revue par Valarra n’est pas une mince affaire. Pour preuve, nos confrères de la publication américaine Carscoops s'amusent à retracer son histoire. Son propriétaire la propose en effet en mai 2024 chez Mecum. Les enchères se font rares et n’atteignent pas le prix de réserve. Un peu plus tard nouvel échec sur le site Cars & Bids promu par le célèbre Youtube Doug de Muro avec une offre refusée à 63 475 dollars (55 000 euros environ). Aujourd’hui, la voici de retour sur le site Car Gurus. Le vendeur demande cette fois 94 991 dollars (plus de 80 000 euros) pour ce drôle d’engin.

Dans une autre vie, cette voiture était une belle Corvette
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Chevrolet Corvette C6

Chevrolet Corvette C6

SPONSORISE

Actualité Chevrolet

Voir toute l'actu Chevrolet

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité