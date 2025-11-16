Dans une autre vie, cette voiture était une belle Corvette

Dans le monde des sportives, la Chevrolet Corvette C6 tient une place de valeur sûre. Architecture de coupé propulsion à moteur avant, bloc V8 atmosphérique, couple disponible dès les plus bas régimes, entretien peu onéreux face aux performances : l’Américaine coche de nombreuses cases pour séduire les passionnés. Est-ce une bonne idée de lui greffer un gros kit carrosserie pour la vendre plus cher ? En neuf pourquoi pas. En occasion, la réponse est loin d’être évidente.

La transformation signée par Valarra donne à la Corvette C6 des airs de supercar de 800 chevaux. Grosses jantes, pneus larges, aileron démesuré, ailes coupées à la serpe : la liste des éléments visibles fait croire à une auto surpuissante. En réalité, concernent cet exemplaire, la mécanique reste d’origine. Cela veut dire que la voiture abrite sous son capot avant un moteur 6,0l de 404 chevaux pour 546 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet de série d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h.

Déjà deux ventes ratées

Se séparer de cette Corvette C6 revue par Valarra n’est pas une mince affaire. Pour preuve, nos confrères de la publication américaine Carscoops s'amusent à retracer son histoire. Son propriétaire la propose en effet en mai 2024 chez Mecum. Les enchères se font rares et n’atteignent pas le prix de réserve. Un peu plus tard nouvel échec sur le site Cars & Bids promu par le célèbre Youtube Doug de Muro avec une offre refusée à 63 475 dollars (55 000 euros environ). Aujourd’hui, la voici de retour sur le site Car Gurus. Le vendeur demande cette fois 94 991 dollars (plus de 80 000 euros) pour ce drôle d’engin.