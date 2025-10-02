Tout le monde voit que le graphiste Chevrolet prend des vacances

Délais courts, créativité quotidienne, retouches de dernière minute demandées le vendredi soir : le métier de graphiste est intense. Et lorsque cette personne prend des vacances, c’est la panique. Le département européen de Chevrolet s’en amuse en publiant sur les internets une image très parlante illustrant le besoin d’un graphiste au quotidien.

Le dessin partagé sur le réseau social Facebook montre une Chevrolet Corvette tracée sans ambition avec le logiciel Paint. Le coup de crayon est maladroit, simple et caricatural. Pour enfoncer le clou, des titres en Comic Sans MS (la police préférée des graphistes) enjolivent l’ensemble. Une phrase attire l’œil plus que les autres : « our designer is on vacation ».

Un trait humoristique sans doute anticipé par la personne en charge de la communication graphique

Difficile de croire que cette publication particulièrement créative et originale provienne d’une autre personne que celle qui doit gérer la communication graphique de Chevrolet Europe. C’est pourquoi d’après nos analyses, nous pensons avoir affaire à une publication humoristique anticipée avant le départ en vacances. Pour mémoire, la Chevrolet Corvette dispose d’un bloc V8 6,2l atmosphérique de 482 chevaux pour 613 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 296 km/h.