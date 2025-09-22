Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Voici ce qu'il reste de deux McLaren 720S

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

Seule une Chevrolet Corvette C8 est reconnaissable après l'incendie de la remorque de ce camion. Une Audi R8 et deux McLaren 720S font partie de la liste des victimes.

Le chargement de ce camion ne rejoindra jamais sa destination après un violent incendie. Malheureusement, le transport concerne deux Chevrolet Corvette C8, une Audi R8 et deux Mclaren 720s. Mauvaise nouvelle pour la plupart des voitures : seul un exemplaire de la sportive américaine est reconnaissable après l'incident.

D'après le chauffeur du poids lourd, les événements prennent une tournure particulière lorsqu'un automobiliste le double à vive allure pour lui indiquer que de la fumée sort de la semi. Quelques instants après avoir trouvé un endroit ou se stationner, des flammes sortent du chargement. Les pompiers arrivent rapidement mais trop tard pour sauver les véhicules.

Deux McLaren 720S en moins

Pour rappel, la McLaren 720S incarne le premier modèle de la nouvelle gamme "Super Series" du constructeur britannique. La sportive embarque un V8 4,0l biturbo de 720 chevaux pour 770 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 341 km/h.

