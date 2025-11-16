Il y a une nouvelle Chevrolet Camaro, mais pas du tout celle que vous croyez

La Ford Mustang existe toujours, elle vient même de passer à une toute nouvelle génération de modèle. Sa rivale de chez Stellantis est la Dodge Charger, remplaçante de la Challenger et existant à la fois en version 100 % électrique et en déclinaison thermique (alors que la Mustang fait l’impasse sur toute notion d’électrification pour le bonheur des puristes).

Chez General Motors en revanche, il n’y a plus de rivale à ces deux pony cars/muscle cars. La Chevrolet Camaro, cette rivale historique de la Mustang et de la Charger, a en effet quitté le catalogue en 2023. Depuis, le constructeur américain ne propose plus aucune auto de ce type !

Un restylage pour la Camaro, oui oui

Mais alors, qu’est-ce que qui nous amène au restylage de la Chevrolet Camaro aujourd’hui ? Chevrolet a-t-il décidé de rallonger la carrière de son coupé sportif ? Oui et non.

En fait, on parle de la Chevrolet Camaro évoluant dans le championnat Nascar, une pure voiture de course dont le châssis n’a absolument rien à voir avec celui de la Camaro routière. Depuis 2013, c’est la Camaro qui représente le constructeur dans cette discipline ô combien sacrée du sport automobile de l’autre côté de l’Atlantique. Et pour la saison 2026, elle va rester en poste avec un petit restylage ajouté sur sa carrosserie (toujours installée sur un châssis tubulaire).

Et la Camaro de route, alors ?

Pour ce qui est de la Chevrolet Camaro de route, on n’a toujours aucune information officielle à ce sujet. On évoquait en 2023 son possible retour en version 100 % électrique, mais les récents développements de l’industrie automobile mondiale et américaine en particulier ne sont probablement pas favorables à une telle stratégie.

Au contraire, elle pourrait revenir en version thermique sur la base d’une plateforme partagée avec la marque Cadillac. Rien de concret pour l’instant, hélas.