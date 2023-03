La Chevrolet Camaro, c'est bientôt fini

Lancée en 1966 par Chevrolet pour concurrencer la Ford Mustang, la Camaro a suivi la carrière de sa principale rivale tout au long du dernier demi-siècle. Comme cette dernière, elle a connu des moments moins faciles que d’autres. Elle a même disparu du catalogue de Chevrolet au début des années 2000, avant de revenir en force en 2009 grâce à une cinquième génération au style marquant. Depuis cette cinquième génération, elle n’a plus jamais quitté le marché et s’est même invitée en Europe, avant d’en partir à cause du durcissement des normes locales et des malus. Lancée en 2016, la mouture actuelle a subi un restylage en 2018 et souffre un peu commercialement aux Etats-Unis face à la Ford Mustang et à la Dodge Challenger.

Mais alors que la Mustang vient de passer à une toute nouvelle génération et que la Dodge Challenger se prépare à devenir un coupé 100% électrique, Chevrolet annonce la fin de carrière prochaine de cette Camaro de sixième génération. Elle restera produite jusqu’en janvier 2024, date à laquelle sortiront les tout derniers exemplaires de l’auto. Chevrolet précise que le nom « Camaro » survivra après la fin de cette sixième génération de modèle. Mais sous quelle forme ?

Bientôt une berline électrique ?

Car oui, la Camaro du futur pourrait connaître une grosse métamorphose par rapport au modèle que nous connaissons actuellement. D’après plusieurs médias américains, Chevrolet projette d’en faire une berline sportive électrique et d’abandonner totalement le segment des coupés sportifs thermiques. Dans un marché où Ford a déjà utilisé le nom « Mustang » sur un SUV électrique et se préparerait en faire de même pour l’appellation « Capri », cela n’aurait rien de particulièrement choquant. Mais pas sûr que les fans inconditionnels de cette GT abordable et intéressante à piloter apprécient le changement. Rappelons qu’aux Etats-Unis, la Camaro se négocie actuellement à partir de 27 795 dollars dans sa version de base équipée du petit quatre cylindres turbo.