Dodge Charger Daytona SRT Concept, même les muscles cars passent à l'électrique !

Pour tout passionné qui se respecte, le « muscle car » fait partie des institutions de l'automobile américaine. Un genre de sportive abordable toujours bien présent dans les gammes de Ford, Chevrolet ou Dodge. Chez cette dernière marque, le coupé Challenger fait d'ailleurs office de référence indéboulonnable : alors que la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro passent régulièrement à de nouvelles générations de modèles, la Challenger et sa sœur Charger à quatre portes n'ont jamais vraiment changé depuis la fin des années 2000.

Mais le concept-car Charger Daytona SRT que vient de dévoiler Dodge aux Etats-Unis prouve que les temps changent, même de l'autre côté de l'Atlantique. Ce concept-car dont le style s'inspire de la Charger coupé de la fin des années 60 embarque en effet une motorisation 100% électrique en lieu et place du V8 culbuté habituel. Dodge précise que son groupe motopropulseur « Banshee » développe tout de même des performances encore meilleures que celles des variantes ultra-sportives Hellcat actuelles. Mais les fans de la sonorité inimitable du V8 Hemi compressé vont probablement mourir d'ennui en écoutant ce muscle car d'un genre nouveau à pleine charge. Dodge promet cependant avoir spécialement développé un ingénieux système pour garantir une sonorité intéressante. Un système qui serait capable de générer des grondements de 126 décibels !

Quel avenir pour les muscle cars ?

Ce concept-car préfigure-t-il l'arrivée en série de muscle cars 100% électriques ? Probablement. Les Dodge Challenger et Charger actuelles sont de toute façon en toute fin de carrière, même si la première citée continue de bien se vendre. Attendue pour l'année prochaine ou 2024 au plus tard, la toute nouvelle Ford Mustang conservera elle des moteurs thermiques. La prochaine Chevrolet Camaro devrait elle aussi garder ses moteurs à pétrole. Et gardons-nous bien de qualifier l'actuel SUV Mustang Mach-E au badge opportuniste de vraie « muscle car ».