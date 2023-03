Ford va-t-il oser ressuciter la Capri en SUV électrique ?

Chez Ford, on aime mettre à profit l’image de ses noms les plus prestigieux. Le constructeur américain propose actuellement un gros SUV électrique dont le badge et le design évoquent ceux de la Mustang, le mythique coupé sportif lancé au début des années 60 aux Etats-Unis. Cette stratégie, qui agace bien évidemment les puristes en détournant le nom de machines légendaires, se retrouve aussi à d’autres niveaux de la gamme. Le Puma actuel, par exemple, n'a rien à voir avec le petit coupé commercialisé en Europe entre l’année 1997 et 2022. Le nouvel Explorer électrique paraît plus facile à justifier à ce niveau puisqu’il reprend le nom d’un SUV.

Et d’après les journalistes anglais du Sun, Ford prépare le retour d’un autre nom célèbre dans sa gamme. La Ford Capri se préparerait en effet à faire son entrée dans la gamme l’année prochaine. Mais là encore, rien à voir avec le joli coupé populaire, commercialisé en Europe entre 1969 et 1986 sous trois générations de modèle : La nouvelle Ford Capri serait un SUV électrique, vendu à 40 000 livres sterling soit un peu plus de 45 000€ (toujours d’après la même source). On parle de 300 chevaux, d’une pure propulsion et d’un design avec quatre optiques à l’avant pour évoquer celui de l’ancienne Capri. « A l’intérieur, il aura un écran tactile de 15 pouces, des sièges massants et un système de rechargement sans fil du smartphone », peut-on lire dans The Sun.

Le petit frère de L’Explorer ?

Si les informations du Sun sont correctes, cela pourrait positionner le SUV Capri comme un modèle compact plus abordable que le gros Mustang Mach-E et au même niveau que l’Explorer. On imagine qu’il afficherait une habitabilité intérieure potentiellement moins bonne que ce dernier en se focalisant sur le style. Bref, voyons ce que prépare Ford pour l’année prochaine…