Renault et Volvo ensemble sur les utilitaires électriques

Depuis 2002, la division Renault Truck spécialisée dans la conception de camions appartient au groupe Volvo. Ce groupe Volvo ne possède plus la marque automobile Volvo depuis 1999 et le rachat de cette division par Ford (elle appartient désormais aux Chinois de Geely depuis 2010). Le groupe Volvo possède en revanche bien les marques Renault Truck, Volvo Trucks, Mack Trucks et conçoit aussi de nombreux bus et autres engins de transport lourd via différentes marques.

C’est bien ce groupe Volvo-là qui va retrouver Renault dans un nouveau projet visant à concevoir des véhicules utilitaires électriques. Les deux entités se retrouvent dans la coentreprise Flexis, avec l’objectif de développer une gamme complète d’utilitaires « FlexEvan » utilisant une plateforme électrique modulaire. Renault et Volvo Group prévoient d’investir chacun 300 millions d’euros dans cette nouvelle coentreprise, avec le renfort de la société CMA CGM à la hauteur de 120 millions d’euros si tout se passe bien (la société de transport maritime française n’a pour l’instant signé qu’une lettre d’intention).

Un futur géant mondial des utilitaires électriques légers ?

Les véhicules conçus par Flexis ont vocation à remplacer les utilitaires actuels de Renault comme le Master et le Trafic. D’après les journalistes d’Actu.fr, ils seront construits à Sandouville en France. Luca de Meo, le patron du groupe Renault, annonce que les technologies que compte mettre en place Flexis permettront de réduire « de 30% les coûts globaux d’utilisation pour les sociétés spécialisées dans la logistique », grâce notamment à l’intégration de la plateforme logicielle SDV présentée par Renault à la fin de l’année dernière. Cette annonce intervient un an après celle de Mercedes, qui se prépare à construire des utilitaires électriques avec Rivian. La tendance est plus que jamais aux collaborations entre groupes pour le développement des utilitaires du futur. Peut-on imaginer une future association entre Volkswagen et Ford avec une stratégie similaire pour leurs futures utilitaires électriques ?