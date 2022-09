Mercedes préfère Rivian à Renault pour ses futurs utilitaires électriques

La branche utilitaire de Mercedes-Benz collabore actuellement avec Renault pour son utilitaire léger Citan, reposant sur la même base technique que le récent Renault Kangoo de troisième génération (également proche du Nissan Townstar). Pour ses utilitaires plus gros en revanche (Vito, Sprinter), la mise au point des véhicules était jusqu'à présent assumée à 100% en interne par les équipes du constructeur à l'étoile. Jusqu'en 2016, Mercedes revendait aussi la base mécanique de son Sprinter à Volkswagen qui commercialisait un modèle rebadgé dans sa gamme utilitaire, le Crafter. Mais alors que ce dernier reprend désormais les éléments techniques des vans de chez Man, Mercedes vient d'annoncer un nouveau partenariat que personne n'avait vu venir : la marque de Stuttgart convolera bientôt avec les Américains de Rivian.

Mercedes et Rivian plancheront sur deux nouveaux fourgons utilitaires 100% électriques : l'un reposera sur la future plateforme « VAN. EA » de Mercedes dédiée aux modèles à zéro émissions, l'autre sur une évolution de l'architecture Rivian Light Van du constructeur américain déjà utilisé dans la fourgonnette conçue pour Amazon. Le but est évidemment de mutualiser le développement de ces modèles pour réduire leur coût de production. Et il concerne spécifiquement le marché européen, avec comme objectif de les construire sur un site de Mercedes-Benz déjà existant quelque part sur le Vieux Continent.

Et après ?

Dans le communiqué officiel, Mercedes et Rivian précisent que cette nouvelle joint-venture pourrait déboucher ensuite sur d'autres synergies. Rappelons que Rivian est actuellement aussi implanté aux Etats-Unis avec ses nouveaux modèles routiers électriques (le pick-up R1T et le SUV R1S), en plus de sa grosse commande de 100 000 vans pour Amazon. La marque prévoit de livrer 25 000 véhicules d'ici la fin de l'année 2022 et a déjà enregistré 98 000 pré-commandes de son R1T.