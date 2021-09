Mercedes Sprinter 4x4 : nouveau moteur, nouvelle transmission

Véhicule hors norme, le Mercedes Sprinter 4x4 n’est pas fait pour les routes tranquilles. Véritable bête de somme, il est l’outil idéal pour affronter les conditions routières très difficiles et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Il s’adresse aux professionnels travaillant en région montagneuse, à toutes les professions du BTP, aux forestiers comme aux entreprises appelées à intervenir en zones accidentées et où les conditions météo peuvent être parfois extrêmes. Et pour servir tout le monde, le Sprinter 4x4 est proposé en version fourgon, simple ou double cabine, châssis mais aussi minibus, en 3,5 et 5 tonnes.

Ce Sprinter 4x4 connaît aujourd’hui d’importantes évolutions. Au nom des normes antipollution, le V6 de 190 chevaux disparaît et c’est le 4 cylindres 2 litres OM 654 qui prend la place tout en conservant cette même puissance de 190 chevaux. Ce moteur est désormais couplé à la boîte automatique 9G-Tronic, qui remplace la 7G-Tronic jusqu’alors proposée.

Couple à la demande

Mais c’est surtout la transmission intégrale du Mercedes qui évolue. Jusqu’alors, le Sprinter 4x4 était doté d’une transmission intégrale enclenchable manuellement. D'une pression sur un bouton placé sur la planche de bord, le véhicule passait en transmission intégrale et la répartition du couple était, en conditions de marche et d'adhérence normales, de 35 % vers l'avant et de 65 % vers l'arrière. Aujourd’hui, plus de bouton, plus de règle de transmission intangible : le nouveau système est tout automatique et le couple est réparti de façon totalement variable entre les essieux avant et arrière selon les conditions de circulation. C’est ce que Mercedes appelle le couple à la demande.

Techniquement, cette distribution de couple variable est réalisée par un embrayage multidisques électrohydraulique intégré à la boîte de transfert. Si l’embrayage est désactivé, en condition de route normale, le Sprinter 4x4 est en mode propulsion. Si la route impose que l’embrayage s’enclenche, l’essieu avant se met en service et jusqu’à 50 % du couple peut être délivré à cet essieu. Outre la souplesse d’utilisation, ce nouveau système s’avère plus silencieux en fonctionnement que le système enclenchable.

Ce nouveau Mercedes Sprinter 4x4 sera commercialisé en France dans quelques jours. Les prix n’ont pas été communiqués.