En plus des innombrables nouvelles voitures présentées par Renault, la marque au losange avait également amené une grosse fourgonnette au Mondial de l’Automobile de Paris 2024. Une fourgonnette au nom évocateur puisqu’elle s’appelle « Estafette », comme le van décrit parfois affectueusement comme un « panier à salade » et commercialisé entre 1959 et 1980.

Mais l’Estafette du 21ème siècle ne lui ressemble pas beaucoup : cet énorme van mesure 4,87 mètres de long, 1,92 mètre de large et surtout 2,59 mètres de haut. Elle se revendique comme un utilitaire pensé pour les « livraisons du dernier kilomètre », mais il ne faudra pas passer par des tunnels trop bas avec un tel engin !

dailymotion Renault Estafette, pas du tout celle que vous croyez - En direct du salon de Paris 2024

Basée sur la nouvelle architecture FlexVan conçue autour d’une structure en forme de « skate-board » pour s’adapter à plusieurs tailles de batteries et configurations de motorisations (évidemment toutes électriques), l’Estafette fait partie des modèles mis au point par la nouvelle coentreprise Flexis montée par Renault, Volvo Trucks et la CMA CGM. Cette coentreprise doit permettre d’arriver à une série de modèles dont les versions définitives arriveront à partir de 2026 et bénéficieront d’une fabrication française.

J'aime Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Elle a quand même bien changé, l’Estafette d’antan. La nouvelle ressemble plutôt à un gentil char d’assaut.