La nouvelle Estafette de Renault est belle comme un camion

Ce sera donc l’une des stars du prochain Mondial de l’automobile de Paris 2024 sur le stand Renault, après une première présentation cette semaine dans le cadre du salon de Hanovre.

A côté des 5 E-Tech Electric, Renault 4, Dacia Bigster et autres Alpine A390 concept, le groupe français exposera dans la capitale cette petite fourgonnette au design assez fort. Nommée en référence à la Renault Estafette produite entre 1959 et 1980 en France (ou jusqu’en 1986 au Mexique), l’Estafette Concept prend bien les traits d’une fourgonnette mais son style ne s’inspire finalement que très peu de son ancêtre.

« Cet utilitaire 100 % électrique conjugue l’empreinte au sol de Kangoo L2 avec l’agilité de Clio et le volume de chargement de Trafic L1H2 », voilà comment Renault parle de ce nouveau véhicule qui reposera sur l’architecture FlexVan, développée par le département « Ampere », qui servira à tous les modèles de l’entité Flexis rassemblant Renault mais aussi Volvo Group et GMA-CGM. Le but de cette stratégie est de mettre au point des véhicules électriques répondant le mieux possible aux besoins tout en réduisant les coûts de fabrication.

La fameuse logistique du « dernier kilomètre »

Pour rappel, la collaboration entre ces trois sociétés doit déboucher sur une gamme d’utilitaires électriques dont les premiers modèles arriveront dès 2026. Le futur petit van électrique annoncé par ce concept-car se vendra en parallèle du Kangoo Van E-Tech actuel, proposé à partir de 33 500€ TTC avec des batteries qui lui permettent d’atteindre 285 km d’autonomie maximale. L’Estafette à vocation à être utilisée par les livreurs en ville, avec possiblement une taille de batterie limitée pour cette mission.