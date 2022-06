Essai - Renault Kangoo Van E-Tech Electric (2022) : reçu avec mention

EN BREF Version électrique

Il s’appelait Renault Kangoo ZE et fut un pionnier. En 2011, année de sa naissance, il était le premier fourgon compact totalement électrique de grande série et rencontra un vrai succès commercial. Un peu plus de dix ans plus tard, le ZE quitte la scène et laisse place au Renault Kangoo Van E-Tech Electric. Mais les temps ont changé : le Kangoo électrique n’est plus (quasiment) seul au monde, et la concurrence est désormais rude et fournie, essentiellement avec les modèles sous bannière Stellantis les Peugeot e-Partner et consorts. Il faut donc que ce nouveau Kangoo E-Tech se positionne au-dessus du lot, affirme ses qualités et gagne en performances. C’est globalement mission accomplie.

Ce Kangoo est la version électrifiée du Kangoo Van lancé voici un peu plus d’un an. Bien malin qui pourra d’ailleurs distinguer l’un de l’autre : le thermique et l’électrique se ressemblent comme deux gouttes d’eau et seul un œil averti constatera que la calandre est légèrement différente sur l’électrique. Réalisé sur la même base que la version thermique, l’électrique en reprend les caractéristiques. Même cabine et même planche de bord, ligne sans changement et capacités utilitaires quasiment conservées. Uniquement disponible en version standard, il dispose d’un volume utile de 3,3 m³, de 600 kg de charge utile et d’une capacité de remorquage de 1 500 kilos.

Ce fourgon compact électrique est équipé d’une batterie d’une capacité de 45 kWh, apportant une autonomie annoncée de 290 kilomètres en cycle WLTP, ce qui le place déjà au sommet de la hiérarchie des fourgonnettes électriques. Son moteur affiche une puissance de 90 kW, soit 120 chevaux, et un couple maximal de 245 Nm. La vitesse maximale est de 135 km/h. Deux types de chargeur sont proposés. Un 11 kW et un 22 kW, ce dernier pouvant être associé, en option, au chargeur rapide de 80 kW à courant continu qui permet de récupérer 170 kilomètres d’autonomie en 30 minutes.