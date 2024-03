Renault et Volvo s'associent pour des vans électriques

Les nouvelles contraintes de circulation en zone urbaine vont progressivement imposer de repenser le système de livraison, avec notamment des véhicules électriques peu encombrants. Dans un contexte de fort développement de l’e-commerce - 160 milliards d’euros dépensés en France l’an dernier, en hausse de 10,5% - Renault estime que le marché européen des fourgons électrifiés sera appelé à tripler d’ici 2030.

C’est pourquoi l’industriel français s’associe au groupe Volvo (on parle ici des utilitaires et camions, à ne pas confondre avec le Volvo des voitures qui appartient au chinois Geely) pour lancer Flexis (son nom probable), une co-entreprise dédiée au développement et à la commercialisation de véhicules utilitaires légers électriques, auxquels seraient associés de nombreux services.

Un premier accord avait été signé en ce sens à l’automne dernier entre les parties, dans lequel chacune s’engageait à verser 300 millions d’euros. En complément, l’armateur français CMA-CGM investit 120 millions d’euros dans l’entité par l’intermédiaire de son fonds Pulse dédié à la décarbonation des transports et de la logistique. La suite des événements s’écrira le 3 avril prochain, avec l’officialisation d’un joint-venture liant les trois sociétés.

Origine France garantie?

La première concrétisation du projet interviendra en 2026, avec le lancement d’un minivan électrique fabriqué dans l’usine Renault de Sandouville (76). A la différence des utilitaires électriques déjà vendus par le Losange, qui sont des adaptations de véhicules thermiques, celui-ci sera 100% inédit. Renault a déjà annoncé que celui-ci reposera sur une plate-forme de type «skateboard», ce qui permet d’adapter différents modules de carrosserie. Côté technique, il est question pour certaines versions d’une architecture électrique 800V permettant des recharges à très haute puissance. Quant aux batteries, il est possible qu’elles proviennent (au moins pour une partie d’entre elles) de chez le français Verkor (Dunkerque), avec lequel Renault a déjà signé des accords. Ce véhicule devrait aussi être l’un des porte-étendards de Mobilize, l’entité de Renault dédiée aux nouveaux services de mobilité.