DS met la présidence à l’honneur au salon Rétromobile

Du 28 janvier au 1er février 2026, quatre véhicules d’apparat, symboles du pouvoir et du savoir-faire Français, seront réunis porte de Versailles.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

La Ds 21 de fonction du Général de Gaulle (1965)

Cette DS 21 Pallas, sortie des usines de Javel en 1965, accompagnait le Général de Gaulle entre l’Élysée et Colombey-les-Deux-Églises. Récemment restaurée, elle conserve ses équipements spécifiques : porte-fanions, porte-cocarde et pare-soleil latéraux. Vendue aux enchères en 2023 (59 040 €), elle a retrouvé son lustre d’origine pour témoigner de la vie officielle des années 60.

La DS 21 « Présidentielle » de Chapron (1968)

Livrée en 1968 pour succéder aux limousines Traction Avant, cette version rallongée mesure 6,53 mètres, une dimension record pour l’époque. Le cahier des charges stipulait notamment qu’elle doit surpasser en dimensions la voiture alors utilisée par le Président des États-Unis. Réalisée par le carrossier Henri Chapron, elle intègre une séparation vitrée, une climatisation précoce et un interphone. Elle permet d’accueillir deux, voire trois passagers, complétés par un strapontin faisant face aux occupants, destiné notamment à un interprète. Son design « Gris Alizé » et son habitacle en cuir marron en font l’un des modèles les plus raffinés du parc officiel.

Le mythe de la SM Décapotable (1972)

Commandées sous Georges Pompidou, les deux SM présidentielles sont reconnaissables à leur carrosserie découvrable gris foncé. Allongées de 71 cm, elles ont nécessité une adaptation technique majeure des suspensions et du freinage pour supporter un poids de 1,8 tonne, tout en permettant de rouler au pas lors des parades. Elles ont servi quatre présidents successifs, de Pompidou à Chirac.

DS N°8 : Le passage au 100 % électrique (2025)

Dernière-née de la flotte, la DS N°8 Présidentielle marque une rupture technologique. Utilisée par Emmanuel Macron lors des commémorations du 8 mai 2025, elle est la première voiture officielle totalement électrique au monde. Parmi les spécificités on remarque la marqueterie sur la planche de bord et les contre-portes, le satin bleu, les sièges en cuir Nappa et Alcantara et le système audio Focal.