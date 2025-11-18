Une Audi A5 prête pour la fin du monde
Associer Audi A5 et usage musclé concerne habituellement le label RS5. Le véhicule visible sur les images qui suit adopte une autre philosophie proche de celle du buggy doté d’un gros V8. Son nouveau nom : LS5.
Une étrange Audi circule en ce moment outre-Atlantique dans les rues de Beverly Hills. Le véhicule en question concerne un coupé A5 lourdement modifié au point de pouvoir mordre des dunes. Une voiture pour le moins insolite photographiée par notre confrère Daniel Golson de la publication américaine Jalopnik.
Les images dévoilent l’arrière et l’avant de cette Audi A5 hors du commun construite par l’atelier MLZ Garage. Suspensions offroad, arceau de sécurité, rampe sur le toit, roue de secours sur le dos, pare-buffle gigantesque, feux longue portée et projecteurs LED sont de la partie. Cerise sur le gâteau, elle troque sa mécanique six cylindres contre bloc plus généreux en couple.
De la puissance en plus
Exit le V6, bonjour le V8. L’Audi LS5 embarque un bloc LS 6,2l de plus de 450 chevaux. D’après le propriétaire du véhicule, l’idée initiale était de remplacer le moteur 3,2l d’origine par une puissante mécanique de SUV Audi SQ5. Face à l’importance des transformations, le tuneur a finalement opté pour l’intégration moins contraignante d’un V8 semblable sur le papier à celui d’une Corvette C6.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération