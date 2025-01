En direct du CES de Las Vegas - On est monté dans ces monstrueux 4x4 électriques que Volkswagen ne veut pas voir en Europe

International Scout fait partie de ces petits constructeurs automobiles ayant connu un certain succès sur le marché américain à partir des années 60. Réputé à l’époque pour ses tous-terrains rustiques au look carré, assez proche de celui de certains modèles Ford, la marque avait ensuite fait faillite malgré certaines bonnes idées qui lui ont survécu.

En 2022, Volkswagen a officialisé son intention de faire revivre la marque avec une gamme de véhicules 4x4 électriques à la vocation utilitaire et robuste, fabriqués directement aux Etats-Unis à partir de l’année 2027. Désormais baptisé Scout Motors, la marque resuscitée expose au CES ses deux futurs modèles : le pick-up Terra de 5,82 mètres de long et le SUV Traveler de 5,28 mètres de long.

Si l’approche rappelle un peu celle de Rivian avec ses modèles électriques à la fois disponibles en pick-up et en SUV, les Scout ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie puisqu’ils disposent d’un vrai châssis à échelle et restent sensiblement plus gros. Ils ont aussi une sacrée gueule avec ces lignes brutes, verticales et très simples qui s’inspirent beaucoup de l’univers des 4x4 des années 70 de Scout (mais aussi de Ford ou Dodge). A l’intérieur, la finition n’a rien de vraiment rustique avec de jolis habillages et une technologie d’écrans très moderne. Avec de telles dimensions, il y a beaucoup d’espace mais il faudra faire un petit effort pour grimper à bord tant les véhicules sont gros et hauts !

De grosses capacités tout-terrain et électriques

Scout ne communique pas encore sur les fiches techniques précises de ces modèles dont les versions définitives n’arriveront pas avant deux ans dans les concessions américaines mais on sait que les variantes les plus puissantes dépasseront les 800 chevaux, que leur architecture à 800 volts permettra d’atteindre 350 kW de charge rapide en courant continu et que les clients pourront opter pour un petit prolongateur d’autonomie thermique (environ un litre de cylindrée installé à l’arrière du châssis) permettant d’ajouter plus ou moins 200 kilomètres d’autonomie supplémentaire.

Le prix de base doit se situer au-dessous des 60 000 dollars mais pour l’instant, ces véhicules se réservent au marché nord-américain. Questionnés à ce sujet sur le salon, les responsables de la marque nous expliquent que Volkswagen ne cherche pas à intégrer Scout dans la même organisation que ses autres marques. Ses véhicules n’ont pas été conçu pour l’Europe mais sachant que les Hummer Ev et autres Tesla Cybertruck semblent aussi plaire de l’autre côté de l’Atlantique, on peut tout de même imaginer de la demande chez nous pour un modèle comme le Traveler s’il coûtait moins de 70 000€. Ne jamais dire jamais, donc.