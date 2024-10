Les nouveaux 4X4 électriques Scout de Volkswagen ont de la gueule

La voilà donc, cette nouvelle marque du groupe Volkswagen. Conçue spécifiquement pour le marché américain, Scout Motors Inc. reprend le nom d’International Scout, un constructeur qui commercialisait des 4x4 aux Etats-Unis entre 1961 et 1980 avec un certain succès dans les années 70.

Le nouveau Scout veut concurrencer les modèles de marques comme Rivian ou Ford sur le marché américain et vient de dévoiler ses deux premiers véhicules, le Traveler et le Terra. Le premier prend la forme d’un SUV dont le style s’inspire largement du Scout II de 1971, avec une silhouette très carrée (mais cinq portes au lieu de trois pour son ancêtre). Le second prend plutôt les traits d’un pick-up double-cabine, dont l’allure se rapproche de celle du Rivian R1T avec un design plus massif.

Une plateforme robuste et un « range extender » en option

Les véhicules de la marque Scout Motors reposeront sur un châssis à échelle à la façon du Mercedes Classe G ou du Toyota Land Cruiser, de façon à favoriser la robustesse. Ils possèderont bien évidemment un groupe motopropulseur 100% électrique, avec une architecture à 800 volts et une capacité de charge bidirectionnelle (mais aussi jusqu’à 350 kW de puissance de charge maximale en courant continu).

Le constructeur proposera aussi l’option du « Harvester », un moteur thermique servant de prolongateur d’autonomie pour ceux qui ont encore trop peur du « tout électrique ». Avec une autonomie maximale de plus de 800 kilomètres dans ce dernier cas. Les versions de série de ces deux modèles doivent être présentées d’ici l’année 2026 et leur commercialisation doit arriver en 2027. Pour l’instant, on ignore si ces modèles rejoindront un jour le marché européen.