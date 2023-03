Scout, la nouvelle marque de 4x4 électriques de Volkswagen

L’année dernière, Volkswagen annonçait la création future d’une nouvelle marque : Scout, une division pensée pour proposer des véhicules 4x4 électriques, avec des carrosseries de pick-up et de SUV préférant une approche plus rustique et utilitaire que celle des modèles de la gamme Volkswagen comme l’ID.4 ou l’ID.5. Après ces annonces, le constructeur précise sa stratégie avec la construction prochaine d’une toute nouvelle usine à Blythewood, en Caroline du Sud aux Etats-Unis.

En localisant l’usine aux USA, Volkswagen espère bien évidemment bénéficier à 100% des dispositions prévues par l’Inflation Reduction Act récemment voté, permettant aux constructeurs automobiles de profiter d’un régime fiscal plus intéressant lorsqu’ils fabriquent leurs voitures dans le pays. L’investissement de cette nouvelle usine coûtera environ deux milliards de dollars à Volkswagen, avec à la clé 4000 emplois sur place.

Un châssis échelle électrique ?

Pour l’instant, il faut se contenter des quelques esquisses visibles ci-dessus pour imaginer ce à quoi ils ressembleront. Même s’ils bénéficieront de motorisations 100% électriques, ils pourraient s’articuler sur des châssis séparés « à échelle » en opposition aux monocoques des SUV classiques. Pensée avant tout pour l’Amérique du Nord (avec une production de batteries également située sur ce continent), la marque Scout pourrait cependant ne jamais arriver en Europe. Si les Scout affichent un design fort, il pourrait cependant y avoir bon potentiel de vente chez nous.