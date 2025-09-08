Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

3  

Si je vous parle de scout, vous pensez peut-être au mouvement des jeunes ou alors aux versions baroudeuses de chez Skoda, mais aujourd'hui, on s'intéresse à la marque "Scout" créée par le groupe Volkswagen pour les États-Unis. Découverte à l'occasion du salon de Munich.

Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis

Vous avez devant les yeux le nouveau pick-up du groupe Volkswagen. Mais comme vous pouvez vous en douter vu sa longueur gigantesque de 5,80 m, celui-ci ne devrait jamais arriver en chez nous, car il est fait avant tout pour les USA.

Scout Motors Inc. reprend le nom d’International Scout, un constructeur qui commercialisait des 4x4 aux États-Unis entre 1961 et 1980 avec un certain succès dans les années 70. Désormais ressuscitée par Volkswagen, la marque nous dévoile son Terra, un pick-up très proche d'un Rivian sur le plan du style. L'allure est indéniablement très robuste avec des pare-chocs détachés de la carrosserie, une double cabine, et une benne mesurant 1,70 m de long.

Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis
Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis

On note aussi un travail particulier sur la signature lumineuse arrière puisque la ridelle est parcourue de deux bandeaux lumineux qui débordent sur les feux, ce qui donne l'impression que toute la partie arrière du véhicule est illuminée. Spectaculaire.

Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis

Ce mot est également de mise dans l'habitacle, qui met en avant son habitabilité, ses équipements, mais aussi certains matériaux. On est très loin du véhicule rustique. Ainsi, le modèle exposé possédait des placages en bois véritable que ce soit sur les contre-portes ou la planche de bord. Cette dernière est aussi recouverte de cuir surpiqué et elle se compose de grands écrans, notamment celui dédié au multimédia. Petite particularité, il ne s'agit pas de sièges avant individuels, mais une banquette. 

Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis
Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis

À l'arrière, les passagers auront une place importante, même s'il faudra lever fortement la jambe pour accéder à l'habitacle, hauteur de caisse oblige.

Disponible en 100% électrique avec l'implantation d'un moteur sur chaque essieu, ce Terra disposera d'un couple gigantesque de 1 400 Nm, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 s. Les capacités de recharge sont du même acabit avec 350 kW et une autonomie maximale de plus de 560 km. Mais il existe une version avec prolongateur d'autonomie. De quoi parcourir jusqu'à 800 km.

J'aime

Le travail sur la signature lumineuse
Le travail sur la signature lumineuse

Je n'aime pas

Le fait qu'il ne soit pas commercialisé en France. Un pick-up, c'est toujours sympa.
Le fait qu'il ne soit pas commercialisé en France. Un pick-up, c'est toujours sympa.

L'instant Caradisiac : présent juste pour les journalistes

Ce pick-up ne sera pas visible pour les visiteurs du salon, car le groupe Volkswagen la présenter lors d'une avant-première. Dommage parce qu'il mérite vraiment le coup d'œil.

Photos (8)

Voir tout
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/