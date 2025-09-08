Au salon de Munich, nous avons pu approcher le Scout Terra, le pick-up électrique de Volkswagen fait pour les États-Unis

Vous avez devant les yeux le nouveau pick-up du groupe Volkswagen. Mais comme vous pouvez vous en douter vu sa longueur gigantesque de 5,80 m, celui-ci ne devrait jamais arriver en chez nous, car il est fait avant tout pour les USA.

Scout Motors Inc. reprend le nom d’International Scout, un constructeur qui commercialisait des 4x4 aux États-Unis entre 1961 et 1980 avec un certain succès dans les années 70. Désormais ressuscitée par Volkswagen, la marque nous dévoile son Terra, un pick-up très proche d'un Rivian sur le plan du style. L'allure est indéniablement très robuste avec des pare-chocs détachés de la carrosserie, une double cabine, et une benne mesurant 1,70 m de long.

On note aussi un travail particulier sur la signature lumineuse arrière puisque la ridelle est parcourue de deux bandeaux lumineux qui débordent sur les feux, ce qui donne l'impression que toute la partie arrière du véhicule est illuminée. Spectaculaire.

Ce mot est également de mise dans l'habitacle, qui met en avant son habitabilité, ses équipements, mais aussi certains matériaux. On est très loin du véhicule rustique. Ainsi, le modèle exposé possédait des placages en bois véritable que ce soit sur les contre-portes ou la planche de bord. Cette dernière est aussi recouverte de cuir surpiqué et elle se compose de grands écrans, notamment celui dédié au multimédia. Petite particularité, il ne s'agit pas de sièges avant individuels, mais une banquette.

À l'arrière, les passagers auront une place importante, même s'il faudra lever fortement la jambe pour accéder à l'habitacle, hauteur de caisse oblige.

Disponible en 100% électrique avec l'implantation d'un moteur sur chaque essieu, ce Terra disposera d'un couple gigantesque de 1 400 Nm, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 s. Les capacités de recharge sont du même acabit avec 350 kW et une autonomie maximale de plus de 560 km. Mais il existe une version avec prolongateur d'autonomie. De quoi parcourir jusqu'à 800 km.

L'instant Caradisiac : présent juste pour les journalistes

Ce pick-up ne sera pas visible pour les visiteurs du salon, car le groupe Volkswagen la présenter lors d'une avant-première. Dommage parce qu'il mérite vraiment le coup d'œil.