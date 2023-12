Le gouvernement américain pénalise la Chine et ses ennemis sur les voitures électriques

Aux Etats-Unis, les dispositions prévues par l’Inflation Reduction Act permettent désormais aux clients d’acheter des voitures électriques moins chères (avec jusqu’à 7 500 dollars en moins) et aux constructeurs automobiles de faire d’importantes économies lorsqu’ils construisent des usines dans le pays. Cela ne suffit pas pour l’instant à convaincre les clients d’acheter en masse des voitures électriques neuves, comme on a pu l’entendre la semaine dernière avec un collectif de près de 4 000 concessionnaires américains inquiets de voir les stocks grossir sur leurs parkings. Mais ces mesures aident au développement des voitures électriques et à l’activité des marques implantées localement.

Le gouvernement américain cherche maintenant à encadrer plus précisément la liste des entreprises bénéficiant de ces aides fiscales. Alors qu’il obligeait déjà à construire les voitures sur le sol des Etats-Unis pour que les marques en profitent, il va élargir les pratiques interdites à l’importation de batteries depuis la Chine. La mesure est sensible car actuellement, la plupart des batteries des voitures électriques (même ceux qui sont construits aux Etats-Unis) utilisent des composants venant au moins en partie de Chine. Voilà pourquoi, d’après les journalistes de Reuters, il deviendra interdit d’importer des batteries complètes de Chine à partir de 2024 sous peine de ne plus bénéficier des avantages fiscaux, mais avec une tolérance sur certains minéraux nécessaires à la production de ces batteries.

La Russie, la Corée du Nord et l’Iran également visés

Toujours d’après Reuters, l’état américain affirme que ces exemptions provisoires sur les minéraux importés de Chine pour la fabrication des voitures électriques aux Etats-Unis ne concerneront que moins de 2% de la valeur totale des batteries. Le gouvernement en profite pour préciser que les composants provenant de Corée du Nord, de Russie ou d’Iran rendront aussi impossible l’application des avantages fiscaux. Sera considérée comme indésirable une société dont l’un de ces états contrôlerait au moins 25% de ses actifs. Dans le cas présent, c’est avant tout la Chine qui est visée sachant qu’il s’impose aujourd’hui comme le plus gros producteur mondial de voitures électriques.