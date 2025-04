Le nouveau van luxueux de Mercedes ressemble à un personnage de dessin animé

Le Mercedes Classe V actuel (appelé « Vito » dans sa déclinaison fourgonnette plus utilitaire) existe depuis 2014. Il doit passer à une toute nouvelle génération de modèle l’année prochaine, qu’annonce justement le concept-car Vision V exposé par le constructeur allemand en ce moment même au salon de Shanghai 2025.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque sort le grand jeu pour l’occasion. Assez logique, d’ailleurs, puisqu’on sait que la clientèle chinoise raffole des vans de grand luxe. Mercedes a donc aménagé son Vision V comme une véritable limousine Maybach. Outre une sellerie d’un blanc éclatant et un compartiment arrière permettant aux deux passagers « transportés » d’évoluer dans un univers exclusif, on y trouve un écran géant de 65 pouces pour les divertir.

Une nouvelle plateforme électrique…

Ce Vision V repose sur l’architecture VAN.EA de Mercedes, dédiée à la nouvelle génération d’utilitaires électriques de la marque. Le Classe V de série (et le Vito) auront ainsi droit à un circuit 800 volts et à plusieurs configurations possibles en deux et quatre roues motrices.

Pour l’instant, on ne connaît pas les caractéristiques techniques précises de ces futurs vans électriques de Mercedes. On imagine qu’on ne retrouvera pas les jantes de 24 pouces de ce concept Vision V. La face avant très cartoonesque sera peut-être aussi un peu édulcorée, mais la silhouette lumineuse arrière spectaculaire (avec des LED qui font le tour de toute la voiture !) pourrait être conservée.

…Mais des vans thermiques, aussi

Par ailleurs, Mercedes laissera la possibilité de préférer ce futur Classe V (et Vito) dans une déclinaison thermique, pour les professionnels que la technologie électrique ne satisfait pas. Des variantes cohabiteront en effet avec les deux technologies au catalogue, via une architecture VAN.CA dérivée de la VAN.EA. Sans doute une bonne idée à l’heure où les voitures électriques n’atteignent pas forcément les volumes de vente espérés. Rendez-vous en 2026 pour découvrir les nouveaux utilitaires de Mercedes.