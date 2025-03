Il suffit de se rendre dans n’importe quel aéroport d’Europe pour se rendre compte de l’omniprésence du Classe V. Il est le champion de la navette VIP, même si la concurrence existe, comme chez Volkswagen.

Depuis des années, Mercedes soigne son grand monospace, qui sert aussi de base à la version utilitaire Vito. La prochaine génération marquera un grand changement puisqu’elle laissera le choix entre le thermique et l’électrique. Deux architectures cohabiteront et sont en cours de tests, la VAN.EA pour Van Electric Architecture et la VAN.CA pour Van Combustion Architecture.

Les données techniques sont encore maigres, juste sait-on que le Classe V à électron profitera d’une architecture de 800V et acceptera une puissance de charge de 22 kW sur le courant alternatif.

Les tests au cercle polaire permettent de s’assurer du bon fonctionnement des batteries dans des conditions extrêmes, mais aussi de vérifier le comportement routier sur la neige et la glace, des terrains à très faible adhérence.

En plus de la traditionnelle transmission 4MATIC, le futur Classe V profitera d'un équipement inédit : les roues arrière directrices, afin d’assurer un meilleur rayon de braquage et une plus grande stabilité à haute vitesse.

Une base commune à plusieurs utilitaires

Dans un premier temps, les versions électriques des Classe V et des variantes utilitaires (Vito) seront connues lors de salon de Shanghai en mai prochain. Leur commercialisation est prévue en 2026, puis, viendront les déclinaisons thermiques.

Les deux variantes de cette architecture serviront à plusieurs futurs modèles, comme le prochain Sprinter, et permettront une réduction des coûts grâce à l’emploi de 70 % de pièces communes.