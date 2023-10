Scoop – Porsche Taycan : le restylage à nu

La Porsche Taycan Turbo GT a établi un nouveau record sur le circuit du Nürburgring que la marque sportive cache secret pour le moment. Ce qui est moins secret en revanche, ce sont les modifications de style qui vont être apportées à la Porsche Taycan restylée qui arrivera sur le marché en 2024.

Le prototype de la Porsche Taycan restylée qui poursuit encore ses essais de mise au point n’a plus besoin de camouflage, autant dire que la découverte officielle de la version restylée de cette sportive électrique allemande n’a jamais été aussi proche. Mais attention, la commercialisation de ce modèle ne devrait débuter qu’en 2024.

On va trouver au programme de ce lifting de mi-carrière de la Porsche Taycan, une signature lumineuse évoluée, un bouclier avant fortement remanié, des entrées et sorties d’air redessinées. Sur le plan de la technique, il devrait y avoir de petites évolutions en ce qui concerne la puissance de chaque version et les temps de recharge. En plus, une version Turbo GT de plus de 1 000 ch, celle qui sert à chasser le record, apparaîtra au moment du restylage.