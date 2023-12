La nouvelle Xiaomi SU7 (2024) a des arguments pour attaquer la Tesla Model S

Se lancer dans le marché des voitures électriques, c’est un peu téléphoné pour Xiaomi qui a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure alors qu’il fait office de géant chinois de l’électronique. Pour cela, il s’est associé au spécialiste BAIC afin de mettre au point sa toute première automobile, dévoilée hier en grande pompe par le patron Lei Jun dans une conférence digne des keynotes d’Apple.

La SU7 prend la forme d’une grosse berline familiale, longue de 4,99 mètres. Elle ne s’attaque donc pas aux autos du genre de la Tesla Model 3 ou de la BYD Seal mais plutôt à la Tesla Model S (4,97 mètres), à la Byd Tang (4,87 mètres) ou à la Volkswagen ID.7 (4,96 mètres). Son trois-quarts arrière rappelle un peu la BYD Seal, les feux avant évoquent curieusement la forme de ceux de la McLaren 720S/750S mais l’ensemble ne manque pas d’allure.

Comme on pouvait s’y attendre avec un géant de l’électronique, l’intérieur affiche aussi un contenu technologique de pointe avec un écran tactile central de 16,1 pouces et deux écrans tactiles de 7,1 pouces pour les passagers arrière. Épurée, la présentation intérieure s’inspire comme de nombreux autres modèles de l’univers Tesla.

Deux versions et de grosses performances

Dans sa version de base, la SU7 utilise un seul moteur (arrière) de 220 kW (299 chevaux) alimenté par des batteries de 73,6 kWh fabriquées par CATL. Xiaomi annonce un 0 à 100 km/h abattu en 5,28 secondes pour cette version et 668 km d’autonomie maximale d’après la norme d’homologation chinoise moins réaliste que la nôtre.

La SU7 Max haut de gamme embarque deux moteurs d’une puissance totale de 495 kW (673 chevaux), alimentés par des batteries CALT de 101 kWh de capacité. Xiaomi revendique alors un 0 à 100 km/h expédié en 2,78 secondes, un 0 à 200 km/h en 10,67 secondes et une vitesse de pointe de 265 km/h. Des chiffres légèrement au-dessus de ceux d'une Porsche Taycan Turbo S mais moins vertigineux que ceux de la Tesla Model S Plaid et ses 1034 chevaux, avec également 800 km d’autonomie maximale (très optimiste là encore). Cette SU7 Max pourrait récupérer 390 km d’autonomie en seulement 10 minutes (toujours d’après des normes peu réalistes) grâce à sa charge rapide en 475 kW et son architecture à 875 volts.

Bourrée de LiDAR et forte d’une très grosse puissance informatique, cette Xiaomi SU7 possède un vrai potentiel sur le papier pour devenir une référence dans la catégorie des familiales électriques de luxe. Le patron Lei Jun prévient d’ailleurs qu’elle ne sera pas bon marché en raison de son contenu technologique. Pour l’instant, on ignore si Xiaomi envisage de la commercialiser en Europe comme elle le fait déjà pour ses téléphones notamment.