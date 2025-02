Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Porsche 924 Turbo

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Je ne vais pas me faire que des amis en écrivant cela : même si je reconnais leurs immenses qualités, je ne suis pas fan des Porsche. Plus précisément, je reste hermétique au mythe 911. Toutefois, certains modèles m’ont toujours étrangement attiré, comme la 924. D’un dessin ultramoderne pour son époque (elle est sortie en 1975), elle est en réalité faite de bric et de broc. Moteur d’origine Audi, suspension avant de Coccinelle 1303… En réalité, c’est un initialement un projet commun entre Porsche et Volkswagen.

Ce dernier, en mauvaise posture financière, a abandonné l’idée, reprise ensuite par la marque de Zuffenhausen qui en a terminé le développement. Dotée initialement d’un 2,0 l de 125 ch, la 924 remplace dans la gamme la 914, et grâce à sa boîte implantée à l’arrière, elle se montre tout aussi équilibrée dynamiquement que sa devancière. Cela dit, les porschistes ne lui pardonnent pas son moteur avant. Le constructeur tente de les satisfaire en 1979 en greffant un turbo au moteur de la 924, qui voit sa puissance bondir à 170 ch. 225 km/h, 1 000 m DA en 28 s : la 924 Turbo menace la 911 SC. Ça ne rigole plus !

Boostée à 177 ch en 1981, cette 924 durera jusqu’en 1984. L’exemplaire présent sur Rétromobile, de 1979, n’est vraiment pas très cher, à 13 900 €, et présente fort bien extérieurement. De plus elle dépasse à peine les 100 000 km, et dispose du grand toit ouvrant dit Targa, une option. Malheureusement, le tableau de bord est fissuré (la maladie de ce modèle), mais ça n’empêche pas de rouler, et à ce prix, on peut se garder un budget pour le réparer. Une Porsche aussi rare (moins de 14 000 unités produites) à un tarif aussi attractif, ça mérite le détour !

Check-list

- Turbo

- Corrosion

- Coiffe du tableau de bord

Les +

- Performances élevées

- Comportement très sûr (sur le sec)

- Vraie rareté

Les –

- Pièces onéreuses

- Attention sur le mouillé

- Pas de puissance avant 3 500 tr/min