Les Ford Explorer et Capri deviennent plus accessibles, mais vont moins loin

En novembre dernier, nous évoquions les difficultés de Ford à vendre ses nouveaux SUV électriques, les Capri et Explorer, si bien que la marque a dû revoir ses chiffres de production à la baisse (480 unités quotidiennes au lieu de 630) dans l’usine de Cologne en Allemagne.

À l’époque, Ford avant lancé une campagne de promotion avec des prix abaissés à 44 400 € pour l’Explorer et 46 900 € pour le Capri. Visiblement, cette offre ne suffit pas puisque la marque lance des versions d’entrée de gamme, moins onéreuses de 3 910 € en adoptant une nouvelle chaîne de traction.

Ainsi, le Ford Explorer débute à 39 990 € (contre 43 900 € précédemment) avec le moteur de 170 ch et la batterie de 52 kWh lui assurant un rayon d’action théorique de 378 km. Une autonomie un peu courte pour un SUV de cette taille (4,46 m de long), mais il devient moins cher qu’un Volkswagen ID.4, débutant à 41 500 €.

En revanche, la version profitant de la batterie de 77 kWh (602 km WLTP) est vendue à partir de 46 900 €, soit 1 000 € de plus qu’en septembre dernier.

Une gamme revue

Quant au Capri, il démarre plus haut, car il est plus imposant, à partir de 42 490 € avec la même chaîne de traction (autonomie de 393 km). S’il est moins cher de 2 500 € qu’un Peugeot E-3008 de base, ce dernier est plus puissant (210 ch) et va plus loin (529 km).

Ces nouvelles versions s’accompagnent de nouvelles finitions avec l’introduction des niveaux Style et Select en remplacement de l’Explorer, ainsi que de nouveaux packs Confort et Confort AGR en option, d’un pack hiver, d’un système audio B&O ou encore de la possibilité d’être équipé de pneus toutes saisons (jantes de 19 pouces).

Prix Ford Explorer

Prix Ford Capri